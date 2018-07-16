Американец попал в тюрьму за невозможность разблокировать свой смартфон

Гражданин США оказался за решеткой за то, что не смог разблокировать свой телефон. Изначально Уильяму Монтанесу давали 180 дней на разблокировку двух принадлежащих ему смартфонов, которые у него изъяла полиция. Монтанес сказал суду, что не может вспомнить пароли, это и стало причиной для заключения американца под стражу.

Одним из странных обстоятельств данного дела является тот факт, что все началось с банальной остановки машины Монтанеса за то, что тот не уступил дорогу.

Остановившие машину правоохранители хотели обыскать транспортное средство, но Монтанес отказался. Тогда полицейские привели собаку, обученную искать наркотики.

Собака обнаружила около 4,5 грамма марихуаны и тетрагидроканнабинол, по словам Монтанеса, эти вещества были для личного пользования. Также полиция нашла пистолет, принадлежащий маме подозреваемого, и два мобильных телефона.

Правоохранители попросили Монтанеса разблокировать телефоны, так как увидели сообщение, содержащее фразу «OMG did they find it» («Боже, они нашли это?»), но Монтанес отказался выполнить просьбу.

Полиция получила ордер на просмотр смартфонов, как утверждают правоохранители, на устройствах содержится информация, которая поможет доказать факт наличия у подозреваемого наркотических веществ.

Именно этот ордер стал причиной того, что Монтанес оказался перед судом, где судья попросил его разблокировать устройства. Однако подозреваемый сказал, что просто не помнит кодов для разблокировки, следовательно, не может выполнить просьбу судьи.

Теперь американец проведет следующие шесть месяцев за решеткой. Многие задаются вопросом — зачем полиции доказывать факт наличия у Монтанеса конопли, если он сам уже признался в том, что возил ее с собой для личного использования.