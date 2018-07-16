ФАС предостерегла иркутского губернатора от выбора инвестора для аэропорта без конкурса 

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предостережение губернатору Иркутской области Сергею Левченко от нарушения законодательства в случае привлечения без конкурса частных инвесторов для модернизации аэропорта Иркутска. Об этом сообщается на официальном сайте ФАС.
"Федеральная антимонопольная служба направила предостережение губернатору Иркутской области о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства: губернатор неоднократно публично заявлял о привлечении администрацией региона ОАО «Рампорт» и авиационного холдинга «Новапорт» в качестве частных инвесторов АО «Международный аэропорт Иркутск» для реализации проекта модернизации международного аэропорта Иркутска. Однако выбор инвестора для реализации проекта государственно-частного партнерства должен быть осуществлен по итогам конкурса", — говорится в сообщении ФАС.
По словам статс-секретаря — заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского, предостережение является самой мягкой мерой антимонопольного реагирования, но в случае его неисполнения законом предусмотрены серьезные меры.
"Если сказанное будет реализовано, могут наступить достаточно серьезные последствия для конкуренции, и мы должны на это реагировать. Ранее ФАС России уже направляла предостережение в адрес заместителя председателя правительства Иркутской области, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно", — отметил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.