ФАС предостерегла иркутского губернатора от выбора инвестора для аэропорта без конкурса

"Федеральная антимонопольная служба направила предостережение губернатору Иркутской области о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства: губернатор неоднократно публично заявлял о привлечении администрацией региона ОАО «Рампорт» и авиационного холдинга «Новапорт» в качестве частных инвесторов АО «Международный аэропорт Иркутск» для реализации проекта модернизации международного аэропорта Иркутска. Однако выбор инвестора для реализации проекта государственно-частного партнерства должен быть осуществлен по итогам конкурса", — говорится в сообщении ФАС.

По словам статс-секретаря — заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского, предостережение является самой мягкой мерой антимонопольного реагирования, но в случае его неисполнения законом предусмотрены серьезные меры.