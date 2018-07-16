ФАС предостерегла иркутского губернатора на тему аэропорта

Сотрудники службы обратили внимание на публичное заявление главы региона о строительстве нового терминала аэропорта «Иркутский» при сотрудничестве с двумя инвесторами: компанией Ростеха «Рампорт» и холдингом «Новапорт».

«На основании статьи 257 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ФАС предостерегает от совершения планируемых действий, в связи с тем, что такое поведение может привести к нарушению статьи 15 и/ или 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», — сообщил глава ФАС Игорь Артемьев

В прошлом году депутаты региона заявили, что губернатор пытается передать комплекс Иркутского аэропорта холдингу «Новапорт». В качестве аргумента они упомянули смену формы организации акционерного общества «Международный аэропорт Иркутска» с открытого на непубличное. По мнению депутатов, такие перемены позволят главе региона в закрытом режиме распорядиться крупной собственностью региона.