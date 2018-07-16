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ФАС предостерегла иркутского губернатора на тему аэропорта
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ФАС предостерегла иркутского губернатора на тему аэропорта 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Федеральная антимонопольная служба опубликовала на своем сайте предостережение губернатору Иркутской области Сергею Левченко о возможном нарушении закона в процессе выбора инвестора для развития иркутского аэропорта.
Сотрудники службы обратили внимание на публичное заявление главы региона о строительстве нового терминала аэропорта «Иркутский» при сотрудничестве с двумя инвесторами: компанией Ростеха «Рампорт» и холдингом «Новапорт».
«На основании статьи 257 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ФАС предостерегает от совершения планируемых действий, в связи с тем, что такое поведение может привести к нарушению статьи 15 и/ или 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», — сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.
В прошлом году депутаты региона заявили, что губернатор пытается передать комплекс Иркутского аэропорта холдингу «Новапорт». В качестве аргумента они упомянули смену формы организации акционерного общества «Международный аэропорт Иркутска» с открытого на непубличное. По мнению депутатов, такие перемены позволят главе региона в закрытом режиме распорядиться крупной собственностью региона.
Ранее губернатор Сергей Левченко заявил, что правительство Приангарья не раз предлагало поучаствовать в проекте другим инвесторам — например, Дерипаске (Олег Дерипаска, холдинг «БазЭл» — прим. ред.) и Вексельбергу (Виктор Вексельберг, ГК «Ренова» — прим. ред.), но «их интересует только покупка прибыльного аэропорта Иркутска» без обязательства поддержать 9 убыточных малых аэропортов на севере области.
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