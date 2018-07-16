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ФАС направила предостережение губернатору Иркутской области
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ФАС направила предостережение губернатору Иркутской области 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Байкал24.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предостережение губернатору Иркутской области Сергею Левченко предостережение, [сообщает] (https://fas.gov.ru/news/25442) пресс-служба ведомства.
«Федеральная антимонопольная служба направила предостережение губернатору Иркутской области о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства: губернатор неоднократно публично заявлял о привлечении администрацией региона ОАО ''Рампорт'' и авиационного холдинга ''Новапорт'' в качестве частных инвесторов АО ''Международный аэропорт Иркутск'' для реализации проекта модернизации международного аэропорта г. Иркутска», — говорится в сообщении.
ФАС отмечает, что выбор инвестора для реализации проекта государственно-частного партнерства должен быть осуществлен по итогам конкурса.
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