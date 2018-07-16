ФАС направила предостережение губернатору Иркутской области

«Федеральная антимонопольная служба направила предостережение губернатору Иркутской области о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства: губернатор неоднократно публично заявлял о привлечении администрацией региона ОАО ''Рампорт'' и авиационного холдинга ''Новапорт'' в качестве частных инвесторов АО ''Международный аэропорт Иркутск '' для реализации проекта модернизации международного аэропорта г. Иркутска», — говорится в сообщении.

ФАС отмечает, что выбор инвестора для реализации проекта государственно-частного партнерства должен быть осуществлен по итогам конкурса.