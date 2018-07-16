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Домашних животных в России разрешат перевозить в поездах без сопровождения с 16 июля
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Домашних животных в России разрешат перевозить в поездах без сопровождения с 16 июля 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу ОАО «РЖД».
Отмечается, что возможность данного вида перевозки будет распространяться в том числе на собак, кошек, птиц, а также черепах.
В случае, если отправитель будет осуществлять погрузку и выгрузку самостоятельно, вес клетки вместе с животным не должен превышать 75 кг.
Питомцев будут перевозить в клетках в багажном купе. В течение пути за ними будут следить проводники пассажирских вагонов.
На начальном этапе услуга будет доступна на 13 направлениях, в частности Петербург — Москва, Омск — Новосибирск, Владивосток — Хабаровск.
Стоимость билета будет начинаться от 730 рублей.
Ранее газета «Известия» передавала, что Россельхознадзор обратился к Минтрансу с просьбой вмешаться в ситуацию с авиаперевозками животных.
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