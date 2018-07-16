Домашних животных в России разрешат перевозить в поездах без сопровождения с 16 июля

Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу ОАО «РЖД».

Отмечается, что возможность данного вида перевозки будет распространяться в том числе на собак, кошек, птиц, а также черепах.

В случае, если отправитель будет осуществлять погрузку и выгрузку самостоятельно, вес клетки вместе с животным не должен превышать 75 кг.

Питомцев будут перевозить в клетках в багажном купе. В течение пути за ними будут следить проводники пассажирских вагонов.

Москва, Омск — Новосибирск, Владивосток — Хабаровск. На начальном этапе услуга будет доступна на 13 направлениях, в частности Петербург

Стоимость билета будет начинаться от 730 рублей.