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Домашних животных пустят в дальние путешествия без хозяев
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Домашних животных пустят в дальние путешествия без хозяев 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
В РФ с 16 июля вступает в действие новая услуга от Российских железных дорог. Она предусматривает возможность перевозки домашних животных без сопровождения хозяев. Присматривать за питомцами поручат проводникам, сообщил «Пятый канал».
Как уточнили в Федеральной пассажирской компании «РЖД», на первом этапе услугой смогут воспользоваться пассажиры поездов 13 направлений. Среди них — маршруты Санкт-Петербург — Москва, Омск — Новосибирск и Владивосток — Хабаровск.
Без хозяев путешествовать смогут кошки, собаки, кролики и морские свинки. Перевозить таким образом разрешат черепах весом до 75 килограммов, птиц и хомяков.
За услугу придется заплатить. Минимальная стоимость билета для домашних животных равняется 730 рублям. В поезд питомцев можно будет поместить только в клетках, где они останутся на протяжении всего путешествия.
Оформить перевозку предлагается в специальных багажных кассах.
В Ингушетии придумали, как спасти местных собак и кошек от жары. Власти Магаса установили мини‐водоемы и миски с водой и едой, чтобы животные смогли охладиться и попить в знойную погоду.
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