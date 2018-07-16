Домашних животных пустят в дальние путешествия без хозяев

РФ с 16 июля вступает в действие новая услуга от Российских железных дорог . Она предусматривает возможность перевозки домашних животных без сопровождения хозяев. Присматривать за питомцами поручат проводникам, сообщил «Пятый канал».

Без хозяев путешествовать смогут кошки, собаки, кролики и морские свинки. Перевозить таким образом разрешат черепах весом до 75 килограммов, птиц и хомяков.

За услугу придется заплатить. Минимальная стоимость билета для домашних животных равняется 730 рублям. В поезд питомцев можно будет поместить только в клетках, где они останутся на протяжении всего путешествия.

Оформить перевозку предлагается в специальных багажных кассах.