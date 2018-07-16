50 млн рублей может получить Можга на ремонт дорог

Можга. Удмуртия . 50 млн рублей может получить Можга на ремонт дорог в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщил руководитель регионального Миндортранса Алексей Горбачев, сообщили в региональном офисе проекта.

Администрации района уже поставлена задача в течение месяца вместе с общественниками объехать проблемные участки и составить дефектные ведомости. Далее, по словам Горбачева, полученные списки будут опубликованы на сайте города — чтобы жители ознакомились с ними и могли выразить свое мнение в ходе общественных обсуждений.