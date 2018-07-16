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50 млн рублей может получить Можга на ремонт дорог
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50 млн рублей может получить Можга на ремонт дорог 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Можга. Удмуртия. 50 млн рублей может получить Можга на ремонт дорог в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщил руководитель регионального Миндортранса Алексей Горбачев, сообщили в региональном офисе проекта.
Администрации района уже поставлена задача в течение месяца вместе с общественниками объехать проблемные участки и составить дефектные ведомости. Далее, по словам Горбачева, полученные списки будут опубликованы на сайте города — чтобы жители ознакомились с ними и могли выразить свое мнение в ходе общественных обсуждений.
В этом году средства на ремонт дорог по проекту, помимо столицы региона, получила Камбарка. Сумма в размере 30 млн рублей поступила городу-спутнику благодаря экономии на торгах в Ижевске.
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