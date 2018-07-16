Молодых специалистов на селе лишили подъемных 100 тысяч рублей

Некоторым молодым специалистам, которые после окончания вуза планируют работать в сельской местности, лишили подъемных, узнал KOSTROMA.TODAY. Такое решение принято на заседании облдумы.

По информации пресс-службы областной думы, теперь подъемные в 100 тысяч рублей будут получать только те выпускники, которые поедут работать в отдаленные сельские пункты. То есть те населенные пункты, которые находятся дальше, чем 8 километров от границы Костромы

В прошлом году на село пришло работать 43 выпускника вузов и сузов. Некоторые из них выбирали близлежащие поселки. Например, кто-то жил в Костроме, а шел трудиться в Караваево.

Депутаты посчитали, что это несправедливо, потому что этот поселок находится рядом в Костроме и даже цена за проезд в общественном транспорте там такая же, как в городе.

Новыми поправками в региональном законе депутаты решили привлечь молодых специалистов в отдаленные районы области.