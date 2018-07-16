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Молодых специалистов на селе лишили подъемных 100 тысяч рублей
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Молодых специалистов на селе лишили подъемных 100 тысяч рублей 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Некоторым молодым специалистам, которые после окончания вуза планируют работать в сельской местности, лишили подъемных, узнал KOSTROMA.TODAY. Такое решение принято на заседании облдумы.
По информации пресс-службы областной думы, теперь подъемные в 100 тысяч рублей будут получать только те выпускники, которые поедут работать в отдаленные сельские пункты. То есть те населенные пункты, которые находятся дальше, чем 8 километров от границы Костромы.
В прошлом году на село пришло работать 43 выпускника вузов и сузов. Некоторые из них выбирали близлежащие поселки. Например, кто-то жил в Костроме, а шел трудиться в Караваево.
Депутаты посчитали, что это несправедливо, потому что этот поселок находится рядом в Костроме и даже цена за проезд в общественном транспорте там такая же, как в городе.
Новыми поправками в региональном законе депутаты решили привлечь молодых специалистов в отдаленные районы области.
Также в думе будут обсуждать возможность увеличения подъемных, потому что сумма в 100 тысяч рублей не менялась с 2010 года.
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