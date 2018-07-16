Сбор белых лотосов в уезде Гуанчан 

Фучжоу /пров. Цзянси/, 15 июля /Синьхуа/ — На плантациях белых лотосов площадью свыше 7300 га в уезде Гуанчан провинции Цзянси /Восточный Китай/ наступила пора сбора летнего урожая. Фотографии Синьхуа/Вань Сян Фучжоу /пров. Цзянси/, 15 июля /Синьхуа/ — На плантациях белых лотосов площадью свыше 7300 га в уезде Гуанчан провинции Цзянси /Восточный Китай/ наступила пора сбора летнего урожая. Фотографии Синьхуа/Вань Сян Фучжоу /пров. Цзянси/, 15 июля /Синьхуа/ — На плантациях белых лотосов площадью свыше 7300 га в уезде Гуанчан провинции Цзянси /Восточный Китай/ наступила пора сбора летнего урожая. Фотографии Синьхуа/Вань Сян Фучжоу /пров. Цзянси/, 15 июля /Синьхуа/ — На плантациях белых лотосов площадью свыше 7300 га в уезде Гуанчан провинции Цзянси /Восточный Китай/ наступила пора сбора летнего урожая. Фотографии Синьхуа/Вань Сян