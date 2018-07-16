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Сбор белых лотосов в уезде Гуанчан
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Сбор белых лотосов в уезде Гуанчан 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Фучжоу /пров. Цзянси/, 15 июля /Синьхуа/ — На плантациях белых лотосов площадью свыше 7300 га в уезде Гуанчан провинции Цзянси /Восточный Китай/ наступила пора сбора летнего урожая. Фотографии Синьхуа/Вань Сян  Фучжоу /пров. Цзянси/, 15 июля /Синьхуа/ — На плантациях белых лотосов площадью свыше 7300 га в уезде Гуанчан провинции Цзянси /Восточный Китай/ наступила пора сбора летнего урожая. Фотографии Синьхуа/Вань Сян  Фучжоу /пров. Цзянси/, 15 июля /Синьхуа/ — На плантациях белых лотосов площадью свыше 7300 га в уезде Гуанчан провинции Цзянси /Восточный Китай/ наступила пора сбора летнего урожая. Фотографии Синьхуа/Вань Сян  Фучжоу /пров. Цзянси/, 15 июля /Синьхуа/ — На плантациях белых лотосов площадью свыше 7300 га в уезде Гуанчан провинции Цзянси /Восточный Китай/ наступила пора сбора летнего урожая. Фотографии Синьхуа/Вань Сян
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