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На Ямале презентовали проект нового терминала «Арктик СПГ 2»
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На Ямале презентовали проект нового терминала «Арктик СПГ 2» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Проект нового терминала «Арктик СПГ 2», который расположится в акватории Обской губы, презентован в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник правительство региона.
"В департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа состоялась презентация проекта «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата „Утренний“. Инициатором и организатором выступила проектная организация ООО „Эко-Экспресс-Сервис“; заказчиком — компания ООО „Арктик СПГ 2“, — говорится в сообщении.
Проектируемый терминал будет расположен в акватории Обской губы Карского моря у северо-западного побережья полуострова Гыданский. Терминал в Тазовском районе предназначен для приема морских судов-газовозов и отгрузки на них сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата с технологических линий завода по производству, хранению, отгрузке СПГ и СГК, а также для обеспечения на период обустройства Салмановского (»Утреннего") нефтегазоконденсатного месторождения и строительства завода СПГ и CГК строительными материалами, техникой, оборудованием, горюче-смазочными материалами и продовольствием, уточняют власти.
Проектной документацией предусмотрено создание в 2019-2021 годы искусственного земельного участка с берегоукреплением, причальной набережной, акватории порта, включая подходной канал, объектов инженерного обеспечения, а также реконструкция существующих причальных сооружений для обеспечения приема строительных грузов.
В ходе совещания специалисты профильных ведомств высказали замечания и предложения. Особое внимание было уделено вопросам экологии, включая строительство полигона твердых бытовых и промышленных отходов, методам водоподготовки и экологическому мониторингу. Все замечания и предложения разработчик принял к сведению.
После внесения дополнений проект будет вынесен на общественные слушания с участием представителей органов власти и общественных объединений, в том числе представителей коренных малочисленных народов Севера. Общественные слушания состоятся в Тазовском районе, отмечает правительство округа.
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