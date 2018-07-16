На Ямале презентовали проект нового терминала «Арктик СПГ 2»

"В департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа состоялась презентация проекта «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата „Утренний“. Инициатором и организатором выступила проектная организация ООО „Эко-Экспресс-Сервис“; заказчиком — компания ООО „Арктик СПГ 2“, — говорится в сообщении.

Проектируемый терминал будет расположен в акватории Обской губы Карского моря у северо-западного побережья полуострова Гыданский. Терминал в Тазовском районе предназначен для приема морских судов-газовозов и отгрузки на них сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата с технологических линий завода по производству, хранению, отгрузке СПГ и СГК, а также для обеспечения на период обустройства Салмановского (»Утреннего") нефтегазоконденсатного месторождения и строительства завода СПГ и CГК строительными материалами, техникой, оборудованием, горюче-смазочными материалами и продовольствием, уточняют власти.

Проектной документацией предусмотрено создание в 2019-2021 годы искусственного земельного участка с берегоукреплением, причальной набережной, акватории порта, включая подходной канал, объектов инженерного обеспечения, а также реконструкция существующих причальных сооружений для обеспечения приема строительных грузов.

В ходе совещания специалисты профильных ведомств высказали замечания и предложения. Особое внимание было уделено вопросам экологии, включая строительство полигона твердых бытовых и промышленных отходов, методам водоподготовки и экологическому мониторингу. Все замечания и предложения разработчик принял к сведению.

После внесения дополнений проект будет вынесен на общественные слушания с участием представителей органов власти и общественных объединений, в том числе представителей коренных малочисленных народов Севера. Общественные слушания состоятся в Тазовском районе, отмечает правительство округа.