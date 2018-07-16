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На Ямале построят новый терминала «Арктик СПГ 2». «Утренний» будет принимать газовозы
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На Ямале построят новый терминала «Арктик СПГ 2». «Утренний» будет принимать газовозы 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В акватории Обской губы Карского моря у северо-западного побережья полуострова Гыданский будет расположен терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний».
Его проект презентовали в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. Инициатором и организатором выступила проектная организация ООО «Эко-Экспресс-Сервис», заказчиком — компания «Арктик СПГ 2». В обсуждении приняли участие представители территориальных органов государственной власти федерального уровня, исполнительных органов государственной власти ЯНАО и Научного центра изучения Арктики.
Проектируемый терминал в Тазовском районе предназначен для приема морских судов-газовозов и отгрузки на них сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата с технологических линий завода по производству, хранению, отгрузке СПГ и СГК, — сообщает пресс-служба губернатора автономного округа. Он также необходим для обеспечения на период обустройства Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения и строительства завода СПГ и CГК строительными материалами, техникой, оборудованием, горюче-смазочными материалами и продовольствием.
По проектной документации предусмотрено создание в 2019 — 2021 годы искусственного земельного участка с берегоукреплением, причальной набережной, акватории порта, включая подходной канал, объектов инженерного обеспечения. Запланирована реконструкция существующих причальных сооружений для обеспечения приема строительных грузов.
В ходе совещания специалисты профильных ведомств высказали замечания и предложения. Особое внимание уделили вопросам экологии, включая строительство полигона твердых бытовых и промышленных отходов, методам водоподготовки и экологическому мониторингу. Все замечания и предложения разработчик принял к сведению для дальнейшей работы. После внесения дополнений проект будет вынесен на общественные слушания с участием представителей органов власти и общественных объединений, в том числе представителей коренных малочисленных народов Севера. Общественные слушания состоятся в Тазовском районе.
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