Ароматный чай и вкусная выпечка. Пуровские изьватас приглашают на стойбище

В окрестностях Тарко-Сале члены общественной организации «Пуровские изьватас» (самоназвание этнической группы коми-ижемцев) устроили этнографическое стойбище и приглашают побывать здесь жителей и гостей города.

На территории стойбища установлены настоящие чумы, устроены открытая кухня и птичий двор. Заглянувших на огонек угостят ароматным чаем и вкусной выпечкой, пригласят повязать ленточку на дерево желаний, познакомят с фольклором коми-ижемцев и традициями этой народности.

По словам председателя общественной организации «Пуровские изьватас» Ларисы Дьячковой, первыми гостями стойбища стали местные рыбаки: «Людям нравится. В книге отзывов и предложений появились добрые пожелания и слова благодарности».

Некоммерческая общественная организация «Пуровские изьватас» создана в Тарко-Сале в 2010 году. Общественники занимаются пропагандой родной культуры, участвуют в общегородских, районных и сельских мероприятиях. Ямальские коми-зыряне, как и их соседи — ненцы, селькупы, ханты — ведут кочевой образ жизни, занимаются традиционными видами хозяйствования — оленеводством и рыболовством. Массовое переселение изьватас в Пуровский район произошло в тридцатых годах позапрошлого века.