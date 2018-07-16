Как война Японии на Второй мировой лишила Боитанию колоний

Япония потерпела поражение во Второй мировой войне, а Великобритания оказалась среди её победительниц. Однако госпожа История вносит неожиданные поправки в любые формальные статусы. Крушение Британской империи произошло в считанные годы по окончании Второй мировой войны. И было оно вызвано во многом действиями Японии. [С-BLOCK]

Малайзия, Бруней, Сингапур и Гонконг. С конца XVIII века, особенно после утраты Англией большинства колоний в Северной Америке, фундаментом могущества Британской империи справедливо считалась Индия (и все азиатские владения Англии в совокупности). Ещё Наполеон мечтал нанести Англии смертельный удар захватом Индии. В Первой мировой войне Германия пыталась разжечь антибританское движение в Индии. Во Вторую мировую войну Япония смогла непосредственно приступить к захвату британских колоний. В ту пору, кроме Индии, Англии в Юго-Восточной Азии принадлежали Бирма

Лаос и Начиная имперскую экспансию в ХХ веке, японские правящие круги выдвинули концепцию «сферы сопроцветания великой Восточной Азии». Она провозглашала освобождение всех народов «жёлтой расы» из-под власти белых колонизаторов. Эта доктрина маскировала создание в этом регионе единой империи под эгидой Японии. Кроме Англии, колониальными державами в регионе были Франция (ей принадлежали Вьетнам Камбоджа ), Нидерланды Индонезия ) и США Филиппины ). Отсчёт своей независимости все эти страны ведут именно со времён японской оккупации. Китай также находился в положении полузависимой страны, и японцы, под расистскую риторику, и там создали коллаборационистское правительство. [С-BLOCK]

Захватывая эти территории у их прежних хозяев, японские милитаристы не скупились на декларирование независимости новых государств. Многие деятели национально-освободительных движений шли на сотрудничество с Японией, видя в ней избавительницу от колониального господства «белых».

В обстановке Второй мировой войны значительная часть национально-освободительного движения в Индии также сделала ставку на помощь Японии. Во главе этого крыла стоял известный учёный, неоднократный председатель Индийского Национального Конгресса, именовавшийся своими последователями «уважаемым вождём», Субхас Чандра Бос.

В отличие от Махатмы Ганди и Джавахарлала Неру — идеологов ненасилия, Чандра Бос был убеждён в необходимости насильственного завоевания независимости Индии. С началом Второй мировой войны он возлагал надежды на союз Германии и СССР против Англии. Позже Бос продолжил сотрудничество с Германией. [С-BLOCK]

В декабре 1941 года Япония вступила в войну против Англии и США и уже в феврале 1942 года захватила Малайю и Сингапур. Бос и его соратники переместили центр деятельности в Сингапур, где значительную часть населения составляли тогда индийцы (да и название города — индийское).

В январе 1942 года японские войска с территории союзного Таиланда (который тогда называли Сиамом) вступили в британскую колонию Бирма и до мая 1942 года полностью оккупировали её. В этой операции на стороне японцев участвовала «Армия независимости Бирмы». 1 августа 1943 года в Рангуне было провозглашено образование независимого Государства Бирма.

В октябре 1943 года в Сингапуре было образовано «Временное правительство Свободной Индии». При поддержке японцев шло формирование частей «Индийской Национальной Армии» (ИНА). В марте 1944 года 15-я японская армия в количестве трёх дивизий и одна (из трёх) дивизий ИНА начали вторжение с территории Бирмы в Ассам (северо-восток Индии). Однако колониальный индийский корпус, оставшийся верным Британии, не дал далеко пройти японо-индийским силам. В июне 1944 года японцы и ИНА отступили с территории Индии. [С-BLOCK]

В 1945 году части ИНА принимали участие в оборонительных боях против британских войск на территории Бирмы. С окончанием войны они были вынуждены сложить оружие и сдаться колонизаторам на условиях интернирования и репатриации. Но британцы нарушили обещание. Многие из бойцов ИНА были заключены в тюрьмы под предлогом того, что они прежде являлись военнослужащими британских колониальных войск. Против троих высших офицеров ИНА британскими властями был организован судебный трибунал в Красном форте ( Дели ). Под давлением общественного мнении смертная казнь для них была заменена пожизненным изгнанием.

Однако обстановка после войны была такова, что Великобритания уже не могла восстановить своё господство в своих азиатских колониях. 15 августа 1947 года была провозглашена независимость Индии. В январе 1948 года англичане были вынуждены предоставить независимость Бирме. Ещё больше десятилетия Англия вела бессмысленную колониальную войну, пытаясь сохранить своё господство над Малайзией и Сингапуром, но в 1957-1963 гг. ушла и оттуда. [С-BLOCK]

Оценка событий Второй мировой войны в странах Юго-Восточной Азии коренным образом отличается от её оценки в странах Европы и Америки. Вожди «коллаборационистов», такие, как Аум Сан (Бирма—Мьянма) и Сукарно (Индонезия), почитаются там как отцы-основатели независимых государств. Большим почитанием, наравне с Ганди и Неру, окружено в Индии имя Субхас Чандра Боса. А государственным флагом современной Республики Индия стало трёхцветное знамя Индийской Национальной Армии, воевавшей против Англии на стороне Японии.