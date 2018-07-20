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Только загорать: архангельский Роспотребнадзор проверил пляжи Поморья
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Только загорать: архангельский Роспотребнадзор проверил пляжи Поморья 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Пока северяне беспечно загорают и купаются, специалисты областного Роспотребнадзора выяснили, где с отдыхом на диких пляжах стоит повременить.
По итогам исследований, гигиеническим нормам не соответствовали пробы воды в Северной Двине в округе Майская Горка, в Ломоносовском округе в районе улицы Урицкого, в Соломбальском округе в протоке Кузнечиха у Кузнечевского моста.
Кроме этого, не стоит купаться в округах Варавино-Фактория в районе дома № 308 по пр. Ленинградскому, Майская Горка на о-в Краснофлотский со стороны Левого берега, напротив ул. Рейдовой, Октябрьском (в районе улиц Свободы — Логинова), Соломбальском округе (в районе 14 лесозавода), в Северном округе в протоке Кузнечиха в районе улицы Малиновского.
В Приморском районе безопасными признали озеро Коровье в МО «Лисестровское», в реке Заостровка в деревне Нижнее Ладино МО «Заостровское». Не соответствовали гигиеническим требованиям пробы воды в Северной Двине в Рикасихе, озеро Лахта в Катунино.
В Северодвинске с местами, где можно купаться и с точки зрения Роспотребнадзора, все оказалось плохо. Нормам не соответствовали пробы, отобранные в заливе Параниха, на Белом озере, реках Кудьма, Ширшиха и Солза. Не повезло и Яграм вместе с Кудьмозером.
В Новодвинске не соответствовала гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям проба воды из Северной Двины в районе улицы Советов.
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