Только загорать: архангельский Роспотребнадзор проверил пляжи Поморья

Пока северяне беспечно загорают и купаются, специалисты областного Роспотребнадзора выяснили, где с отдыхом на диких пляжах стоит повременить.

По итогам исследований, гигиеническим нормам не соответствовали пробы воды в Северной Двине в округе Майская Горка, в Ломоносовском округе в районе улицы Урицкого, в Соломбальском округе в протоке Кузнечиха у Кузнечевского моста.

Кроме этого, не стоит купаться в округах Варавино-Фактория в районе дома № 308 по пр. Ленинградскому, Майская Горка на о-в Краснофлотский со стороны Левого берега, напротив ул. Рейдовой, Октябрьском (в районе улиц Свободы — Логинова), Соломбальском округе (в районе 14 лесозавода), в Северном округе в протоке Кузнечиха в районе улицы Малиновского.

В Приморском районе безопасными признали озеро Коровье в МО «Лисестровское», в реке Заостровка в деревне Нижнее Ладино МО «Заостровское». Не соответствовали гигиеническим требованиям пробы воды в Северной Двине в Рикасихе, озеро Лахта в Катунино.

Северодвинске с местами, где можно купаться и с точки зрения Роспотребнадзора, все оказалось плохо. Нормам не соответствовали пробы, отобранные в заливе Параниха, на Белом озере, реках Кудьма, Ширшиха и Солза. Не повезло и Яграм вместе с Кудьмозером.