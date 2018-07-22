Роспотребнадзор забраковал 14 тамбовских пляжей

После проверок Роспотребнадзор забраковал 14 тамбовских пляжей, рассказали в пресс-службе ведомства 20 июля.

Нарушения по микробиологическим и паразитологическим показателям нашли в следующих водоемах:

левый берег канала реки Цны в районе кафе «Парус», левый берег реки Цны на Рассказовском шоссе после «Кривого моста», река Цна, село Татаново, левый берег, вблизи моста окружной дороги, река Цна, село Бокино, пляж «Бокинский», пруд «Новолядинский», поселок Н. Ляда, пляж «Поселковый», Сампурский район, Сатинский сельсовет, село Перикса, пруд на балке Фоменская, Сампурский район, карьер, поселок Токаревка , Токаревский район, село Чичерино, пруд «Соломенный», Сампурский район, река Цна, село Гавриловка , Сампурский район, пруд Алексеевский, село Верхоценье, Петровский район, пруд «Школьный», Первомайский район, река Иловай, село Иловай-Дмитриевское, Мичуринский район, река Воронеж, пляж «Лазурный», село Новоникольское», Мичуринск , река Лесной Воронеж, пляж «Молодежный».

Сотрудники ведомства не советуют тамбовчанам купаться в вышеперечисленных местах.