Ещё
Роспотребнадзор разрешил новосибирцам купаться в Оби
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор разрешил новосибирцам купаться в Оби 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Сегодня на пляже «Наутилус» опустят чёрные флаги, которые означали, что купание запрещено.
Об этом сообщают «Вести. Новосибирск». Напомним, запрет на купание в этом месте был наложен две недели назад. Накануне инспекторы регионального Управления Роспотребнадзора взяли пробы воды из реки у пляжа. Выяснилось, по микробиологическим показателям она не соответствует гигиеническим нормативам. В связи с этим купание на пляже было запрещено.
Однако последние пробы воды показали, что всё в порядке, вода соответствует гигиеническим требованиям и купаться в Оби в районе пляжа «Наутилус» не опасно для здоровья. Однако желающих оценить это событие сегодня, в +17 градусов, на пляже не нашлось.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Новосибирские школьники побывали в костеле из человеческих черепов Поезд-музей прибудет в Новосибирск Вандалы разгромили могилы на Гусинобродском кладбище в Новосибирске
Комментарии  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов179
Основательница Femen покончила с собой92
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков64
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции217
Оксана Шачко оставила предсмертную записку32
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение