Роспотребнадзор разрешил новосибирцам купаться в Оби

Сегодня на пляже «Наутилус» опустят чёрные флаги, которые означали, что купание запрещено.

Об этом сообщают «Вести. Новосибирск». Напомним, запрет на купание в этом месте был наложен две недели назад. Накануне инспекторы регионального Управления Роспотребнадзора взяли пробы воды из реки у пляжа. Выяснилось, по микробиологическим показателям она не соответствует гигиеническим нормативам. В связи с этим купание на пляже было запрещено.