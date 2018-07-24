Роспотребнадзор разрешил новосибирцам купаться в Оби 

Сегодня на пляже «Наутилус» опустят чёрные флаги, которые означали, что купание запрещено.
Об этом сообщают «Вести. Новосибирск». Напомним, запрет на купание в этом месте был наложен две недели назад. Накануне инспекторы регионального Управления Роспотребнадзора взяли пробы воды из реки у пляжа. Выяснилось, по микробиологическим показателям она не соответствует гигиеническим нормативам. В связи с этим купание на пляже было запрещено.
Однако последние пробы воды показали, что всё в порядке, вода соответствует гигиеническим требованиям и купаться в Оби в районе пляжа «Наутилус» не опасно для здоровья. Однако желающих оценить это событие сегодня, в +17 градусов, на пляже не нашлось.