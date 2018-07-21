Калининградский Роспотребнадзор запретил купаться на пяти пляжах региона

Калининградской области запретили купаться на пяти пляжах, так как вода в реках оказалась не соответствующей гигиеническим нормативам. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Ведомство запретило купание в реке Шешупа Краснознамеснкого района, а также не рекомендовало отдыхать на «диких» пляжах Советска на реках Тыльжа и Неман и на реке Анграпа в Черняховске и Озёрске.

Всего Роспотребнадзор исследовал 280 проб воды, отобранных в местах отдыха региона. Мониторинг проводился по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

Ранее купание было запрещено на Куршской косе. Жизни и здоровью отдыхающих в нацпарке угрожают остатки металлических бун.