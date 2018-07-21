Ещё
Калининградский Роспотребнадзор запретил купаться на пяти пляжах региона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Калининградский Роспотребнадзор запретил купаться на пяти пляжах региона 

Клопс.Ru 59 минут назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининградской области запретили купаться на пяти пляжах, так как вода в реках оказалась не соответствующей гигиеническим нормативам. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Ведомство запретило купание в реке Шешупа Краснознамеснкого района, а также не рекомендовало отдыхать на «диких» пляжах Советска на реках Тыльжа и Неман и на реке Анграпа в Черняховске и Озёрске.
Всего Роспотребнадзор исследовал 280 проб воды, отобранных в местах отдыха региона. Мониторинг проводился по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.
Ранее купание было запрещено на Куршской косе. Жизни и здоровью отдыхающих в нацпарке угрожают остатки металлических бун.
Клопс.Ru: последние новости
Эксперты составили рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения Программа Дня города — 2018 в Янтарном После дождя на дорогах Калининграда образовались пробки в девять баллов
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максакова в короткой юбке вызвала фурор125
Фото кабинета Медведева удивило россиян380
На Украине испугались окончательного развала164
Киев решил отомстить России за Азовское море302
В пенсионной реформе разглядели неизбежность111
Видео
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
02:11
Первый подозреваемый в деле «Роскосмоса» уволился
Наука и техника Компании
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Другое
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение