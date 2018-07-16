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Более 2,5 тыс. нарушений жилищного законодательства выявили в Подмосковье за неделю
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Более 2,5 тыс. нарушений жилищного законодательства выявили в Подмосковье за неделю 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники Госжилинспекции с 9 по 16 июля выявили 2 563 нарушения жилищного законодательства в подмосковном регионе, специалисты составили 173 административных протокола, сообщается на сайте Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция».
«С 9 по 13 июля 2018 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 2 563 нарушения жилищного законодательства. Было выдано 277 предписаний об их устранении и составлено 173 протокола об административной ответственности. По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 59 штрафов на общую сумму 1 миллион 881 тысяча 500 рублей», — сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.
Больше всего протоколов на минувшей неделе инспекторы составили в городском округе Химки. Здесь шесть административных дел за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, законодательства об энергоэффективности, правил безопасного использования газового оборудования и невыполнение в установленный срок законных предписаний Госжилинспекции заведены в отношении МП «ДЕЗ ЖКУ», ООО «ЭК „Городские усадьбы“», ООО «Территория Комфорта — Клязьма» и ООО «УК „Флагман“».
По словам Сокова, в течение минувшей недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние фасадов и тепловых контуров в 2 542 многоквартирных домах.
«Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 187 домах. Больше всего их на территории Одинцовского района (33), городских округов Подольск (31) и Королев (20)», — перечислил Соков.
Нарушения теплового контура (повреждения или отсутствие оконных и дверных заполнений, неплотное закрытие оконных рам и входных дверей, отсутствие самозакрывающих устройств на дверях подъездов) были обнаружены в 109 домах. Наибольшее их количество в городском округе Королев (14), Мытищах и Щелковском районе (по 12).
На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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