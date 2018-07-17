Ходим туда и обратно: как мы шли 5 часов на Ганину Яму и 4 часа возвращались домой

Пройти крестным ходом вместе с паломниками и описать его глазами наблюдателя — идея не новая, журналисты почти всех СМИ делали это. Но мы все равно пошли. Хотелось понять, что это больше — скорбный путь или летняя версия «Майской прогулки»? Что делают паломники 4–5 часов дороги — общаются только с Богом или друг с другом тоже? Пройти 20 километров до Ганиной Ямы — это подвиг или посильное дело? И мы пошли. Спойлер: вернуться обратно оказалось гораздо труднее.

Маршрут на Ганину Яму идет через Сортировку, мимо 9-й детской больницы, Шувакиша, через ЕКАД (мы вели онлайн-трансляцию крестного хода). Один из самых, а может, и самый странный момент — проход по Бебелевскому мосту. Пару лет назад все снимали на видео, как он шатается под ногами тысяч паломников. В этот раз видимых глазу раскачиваний не было, но вот ощущения… Внезапно кружится голова, заплетаются ноги — и кажется, вот-вот упадешь. Потом приходишь в себя и начинаешь отчетливо чувствовать, как мост ходит под твоими ногами. Желание — только поскорее сойти на твердую землю.

До Сортировки колонна паломников идет бодро и довольно компактно (если можно так сказать про 100-тысячную толпу), а в районе «Таганского ряда» начинает растягиваться. Кто-то пошел за фастфудом и кофе, кто-то — в очередь в бесплатные туалеты, кто-то просто замедлил шаг.

Если в начале пути почти все читали молитвы, то теперь они слышны тише и реже, зато появляются мирские разговоры. Сосредоточиться на своих мыслях не получается. Позади мужчина размышляет про женский характер, где-то сбоку семья обсуждает планы на день, а босой парень неподалеку выкрикивает: «Христос воскрес!», и ему то из одного конца колонны, то из другого отвечают: «Воистину воскрес!».

Переходим перекрытый для машин ЕКАД, дальше — на лесную дорогу, кажется, конец пути уже близок. Мужчина рядом бормочет под нос: «Как я устал, как я устал идти». Нам сообщают, что патриарх с губернатором уже на месте. И когда ноги начинают тихонько намекать, что 20 километров — это слишком для одной ночи, появляется указатель на Ганину Яму — 700 метров. Кажется, дошли, и это не было слишком сложно.

На часах — 7:35. Пора возвращаться обратно — все-таки вторник, рабочий день. Епархия, вроде как, все предусмотрела. От монастыря с 8 утра каждые 30 минут должны были ходить бесплатные автобусы до Шувакиша и Екатеринбурга (до 9-й детской горбольницы и метро «Уралмаш»). Мы отправились искать место, где, как сообщала епархия, будут стоять автобусы. Собственно, так поступили и многие паломники. Но автобус оказался один. И ехал он в Среднеуральск

Ни волонтеров, ни представителей епархии на месте не было, поэтому все вопросы о транспорте посыпались на полицейских. Они терпеливо всем объясняли: автобусы в Екатеринбург начнут ходить только в 10 утра. Стоять на пекле сотням людей, среди которых очень много пожилых и детей, конечно, не хотелось. И полиция посоветовала дойти пешком до Шувакиша, а там, например, вызвать такси. Кстати, список такси, которые оттуда можно будет вызвать, епархия тоже опубликовала на своем сайте.

Еще одним вариантом уехать была электричка из Шувакиша до Екатеринбурга. Но чтобы на нее успеть, надо было очень быстро бежать обратно в поселок — она отправлялась в 8:20. А следующая — только в 11:30.

Большинство паломников из тех, кто не пошел на литургию в монастырь, решили вернуться в поселок. Сколько было человек, сказать сложно, но по ощущениям, наш крестный ход почти в полном составе двинулся в Шувакиш. Наверное, такого наплыва туристов поселок не видел никогда.

Дорога заняла около 40 минут, и как только мы подошли к Шувакишу, одни схватились за телефоны в надежде вызвать такси, другие все еще растерянно смотрели по сторонам, надеясь найти обещанные автобусы. Ничего не получилось ни у тех, ни у других.

Автобусы здесь стояли, но заказные — они привезли паломников из других регионов и теперь ждали свои группы. А службы такси долго не могли назначить машину, что логично — дороги перекрыты, а ехать из Екатеринбурга далековато.

Многие подходили к водителям автобусов и «газелей» и просили их подбросить хотя бы до города. Но им отказывали. Соглашались только в том случае, если за кого-то просили священнослужители. Но повезло единицам. Паломники жались к заборам и стоящим автобусам, где хоть немного падала тень.

Минут через 40 мимо стали проезжать полные людей автобусы — те самые бесплатные, которые довезут до 9-й детской горбольницы (подумали мы). Остановился только четвертый по счету, пассажиры подтвердили — едем к «девятке». Но, как оказалось, он вез людей не на остановку у горбольницы, всех высадили в двух километрах от нее. Сцена была довольно унизительной: люди отказывались покидать автобус, поскольку сил идти дальше у многих не было, они уговаривали водителя проехать эти два километра. Но водитель сказал, что дальше ехать запрещает полиция. Мы попытались в толпе людей найти полицейских, но их там не оказалось. Как и смысла в этих бесплатных автобусах.

При этом дорога, ведущая к «девятке», была открыта для транспорта. И начался хаос. Люди из автобусов встали вдоль трассы и начали останавливать маршрутки, которые ехали из города. Кто-то пытался поймать попутку, а кто-то, как мы, решил пойти пешком до горбольницы. На часах — уже около 10. После бессонной ночи шли молча.

Ситуацию спасли частники, которых, возможно, попросили продлить свой маршрут от конечной — 9-й детской горбольницы. Они останавливались и подбирали на обочине тех, кто шел. Так мы смогли добраться хотя бы до окраины города, откуда уже вызвали такси и уехали в центр.

В итоге дорога до города заняла около четырех часов — почти столько же, сколько мы шли пешком из центра до Ганиной Ямы. В Екатеринбургской епархии говорят, что автобусы ходили по расписанию, но отмечают, что 100 тысяч паломников — это очень много, поэтому кому-то приходилось подождать транспорт. Там также пообещали уточнить нашу информацию об автобусах, которые не доезжали до 9-й детской больницы.