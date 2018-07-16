У жителей Шурышкарского района пропадают деньги с банковских карт

Информация о случившемся опубликована в паблике «Типичный Шурышкарский» в Вконтакте.

«Сегодня ко мне обратилась сотрудница из рабочего персонала с просьбой занять ей 3000, так как всю зарплату с карты украли хакеры. Она написала заявление в полицию, но там сразу предупредили, что деньги вряд ли найдутся. А у нее дети! Я не первый раз уже слышу подобное в Мужах. А вы верите в хакеров у нас? А может это сотрудники банка?…», — пишет автор, пожелавший остаться анонимным. (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.) С аналогичной проблемой столкнулись еще как минимум пять человек. По некоторым данным, все они обслуживаются в одной кредитной организации. «Сняли 13 тысяч, и всё как в порядке вещей, естественно деньги не вернули, а в полицию смысла нет писать, они всё равно ничего не найдут!», — пишет в комментариях к посту пользователь Зина Николаевна.

«У меня с новой, только что полученной карты перед Новым годом сняли деньги. И нигде, ничего я не покупала, нигде я её не засветила, просто — напросто даже не успела. Получается, тоже сама я виновата? Скажите мне в чём моя вина?», — сообщает Нина Савельева.