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У жителей Шурышкарского района пропадают деньги с банковских карт
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У жителей Шурышкарского района пропадают деньги с банковских карт 

Noyabrsk24.ru 2 часа назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Информация о случившемся опубликована в паблике «Типичный Шурышкарский» в Вконтакте.
«Сегодня ко мне обратилась сотрудница из рабочего персонала с просьбой занять ей 3000, так как всю зарплату с карты украли хакеры. Она написала заявление в полицию, но там сразу предупредили, что деньги вряд ли найдутся. А у нее дети! Я не первый раз уже слышу подобное в Мужах. А вы верите в хакеров у нас? А может это сотрудники банка?…», — пишет автор, пожелавший остаться анонимным. (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.) С аналогичной проблемой столкнулись еще как минимум пять человек. По некоторым данным, все они обслуживаются в одной кредитной организации. «Сняли 13 тысяч, и всё как в порядке вещей, естественно деньги не вернули, а в полицию смысла нет писать, они всё равно ничего не найдут!», — пишет в комментариях к посту пользователь Зина Николаевна.
«У меня с новой, только что полученной карты перед Новым годом сняли деньги. И нигде, ничего я не покупала, нигде я её не засветила, просто — напросто даже не успела. Получается, тоже сама я виновата? Скажите мне в чём моя вина?», — сообщает Нина Савельева.
Пострадавшие уже обращаются в правоохранительные органы. Кроме того, пользователи предлагают собрать инициативную группу, чтобы ускорить решение проблемы. «Предлагаю организовать сбор тех, кто пострадал от мошенничества с личными накоплениями на своих счетах в Шурышкарский районе. Кто за? Постараемся через СМИ поднять этот вопрос на федеральный уровень если на местном «всё на тормозах»», — пишет Александр Утробин
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