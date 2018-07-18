Жители Осинова снимают фильм о жизни в городе, где построят МСЗ

Жители поселка Осиново снимают фильм о том, какой станет жизнь людей после строительства мусоросжигающего завода.

Группа «Волга и народ против» совместно с организацией «Против мусоросжигающего завода» начала съемку фильма «Осиново 2022 год» на русском и английском языках. Главная идея фильма — показать, как будут жить люди в будущем, после запуска МСЗ. По мнению активистов, жителям придется все время ходить в противогазах, чтобы в организм не попадали вредные вещества.