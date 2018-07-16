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«До Швейцарии нам еще далеко». Депутаты посетили завод в Люцерне
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«До Швейцарии нам еще далеко». Депутаты посетили завод в Люцерне 

Казанский Портал 2 часа назад
Фото: Казанский Портал
«Мусорный» завод в Люцерне. Фото: w2e.ru  13 июля татарстанская делегация посетила мусоросжигающий завод в швейцарском Люцерне. Такой же должны построить в селе Осиново под Казанью.
На нулевом этаже мусоровозы ссыпают отходы в накопительный бункер, где они сортируются, перемалываются, утрамбовываются и обрабатываются спецсоставами. Оттуда мусор попадает в печь, где сгорает при температуре 900-1 200 градусов. Продукты горения — зола и шлаки — падают вниз, дым уходит вверх в систему фильтров. Шлаки и золу очищают от тяжелых металлов, после этого их можно использовать в строительстве дорог.
«К сожалению, до Швейцарии нам еще далеко. Местные жители берегут природу, умеют разделять мусор. У нас принято о «мусорных» проблемах умалчивать. Благо сегодня ситуация начала меняться к лучшему. В республике планируется строительство завода по той же технологии, что и здесь. На все волнующие меня вопросы я ответы получил», — сказал участник экскурсии по заводу Сергей Филиппов.
«У нас есть опыт строительства таких объектов в местах, где люди не привыкли сортировать мусор. Поэтому в плане анализа мусора, мусор в Татарстане похож на мусор в Польше и Стамбуле», — заявил представитель Hitachi Zosen Inova Урс Альтенбургер.
«Мусорный» завод хотят построить в нескольких километрах от казанского микрорайона «Салават Купере». Местные жители боятся такого соседства, но власти республики уверяют, что предприятие безопасное. В конце июня активисты сорвали слушания по мусоросжигающему заводу и объявили их нелегитимными.
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