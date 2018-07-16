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Ко дню города костромичам обещают восстановить движение на мосту через Волгу
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Ко дню города костромичам обещают восстановить движение на мосту через Волгу 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
11 августа, в день города Костромы, на мосту через Волгу обещают открыть движение по 4 отремонтированным полосам, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU  Сегодня на основном ходу сооружения полностью завершена укладка выравнивающего слоя бетона. Уложено порядка 70 процентов гидроизоляции. Из необходимых 28 деформационных швов установлено 16. Идут работы по стыкованию по осевой линии гидроизоляционного слоя, уложенного в прошлом году и в этом ремонтном сезоне.
Поскольку проведение асфальтирование будет проходить поэтапно, выполненный объём позволяет приступить к началу укладки асфальтобетона. Подрядчик планирует начать эту работу в самое ближайшее время.
«Перед подрядчиком поставлена задача обеспечить движение по четырём полосам на мосту ко Дню города, — отмечает заместитель начальника Управления строительства и капитального ремонта Андрей Климов, — После этого предстоит провести работы на тротуарной части и завершить окончательную установку всех деформационных швов».
В прошлом году, чтобы обеспечить движение транспорта по двум отремонтированным полосам, деформационные швы на них были временно закрыты асфальтом. Установка верхней, резинометаллической части швов и обустройство зоны прилегания к ним не проводились. Для этого было необходимо прежде установить новые швы по всей ширине проезжей части, после чего выполнить работы по их стыкованию.
Все эти виды работ будут запланированы на август.
Для этого потребуется временное закрытие движение по двум полосам, отремонтированным в прошлом году.
После завершения обустройства деформационных швов основной ход сооружения будет полностью готов для движения транспорта.
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