В Костроме появится новый парк

Новый парк появится на улице Бульварной в Костроме , узнал KOSTROMA.TODAY. Сейчас на месте будущего места отдыха идут работы.

Рабочие огородили участок земли и косят траву.

Речь идет об участке, который находится за недавно построенным физкультурно-оздоровительным комплексом «Юниор». По нашей информации, земля там находится в долгосрочной аренде. В этом году арендатор обратился за разрешением строительства парка отдыха, развлечений, культуры и спорта. После этого прошли все необходимые процедуры, включая общественные слушания, и разрешение было выдано.

Известно, что на этом месте будет парк со спортивным объектом. Что именно за объект, не уточняется.