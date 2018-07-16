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В Костроме появится новый парк
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В Костроме появится новый парк 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Новый парк появится на улице Бульварной в Костроме, узнал KOSTROMA.TODAY. Сейчас на месте будущего места отдыха идут работы.
Рабочие огородили участок земли и косят траву.
Речь идет об участке, который находится за недавно построенным физкультурно-оздоровительным комплексом «Юниор». По нашей информации, земля там находится в долгосрочной аренде. В этом году арендатор обратился за разрешением строительства парка отдыха, развлечений, культуры и спорта. После этого прошли все необходимые процедуры, включая общественные слушания, и разрешение было выдано.
Известно, что на этом месте будет парк со спортивным объектом. Что именно за объект, не уточняется.
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