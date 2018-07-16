В Башкирии утверждены инвестпроекты общей стоимостью 2,2 млрд рублей

В Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии вошли 4 объекта общей стоимостью 2,2 млрд рублей. Как сообщает Минэкономразвития республики, с их помощью планируется создать 140 рабочих мест.

В частности, в Уфимском районе планируется оснащение системы ассимиляционного освещения теплицы площадью 2,5 га и строительство теплицы площадью 5 га с применением голландских технологий. Инициатором проекта стал совхоз «Алексеевский». С его помощью предполагается улучшить экономическую ситуацию в регионе, повысить конкурентоспособность республиканской продукции и увеличить доступность качественной продукции для всех слоев населения. Кроме того, проект — часть инвестпрограммы совхоза по строительству новых теплиц и реконструкции старых. Объем инвестиций — 1,4 млрд рублей. Срок реализации проекта: 2018 — 2039 годы. Планируется создание 54 новых рабочих мест, с сохранением численности в размере 54 человек. Предприятие собирается возместить часть затрат на строительство и модернизацию объектов.

На базе ООО «Учалинский элеватор» планируется организовать переработку масличных культур на масло и жмых. Объем инвестиций — 611 млн рублей, горизонт планирования — до 2020 года. Планируется создание 36 новых рабочих мест, с сохранением двух человек. Господдержка будет заключаться в льготах по налогу на прибыль и налогу на имущество.

В Учалинском районе сформируют еще один объект — разработка карьера строительного камня для производства гранул, используемых при производстве изоляционных кровельных материалов. Инвестором станет завод «СтройМинерал». Планируется добыча строительного камня объёмом 200 тысяч тонн в год. Всего предполагается 3 этапа реализации: выбор породы, получение лицензии на добычу, проведение геологоразведки и защиты запасов и строительство карьера. Объем инвестиций — 121,5 млн рублей. Планируется создание 30 новых рабочих мест, с сохранением 20. Срок реализации проекта: 2018-2020 годы. Инвестор претендует на получение налоговых преференций.

— В завершении заседания рассмотрен инвестпроект по разработке и начале серийного выпуска пассажирских автобусов нового модельного ряда 42ХХ до 1000 единиц в год. Инвестор — ПАО «Нефаз» . Объем финансирования составит 149 млн рублей, срок реализации проекта 2018 — 2019 годы. Планируется создание новых 20 рабочих мест. Запрашиваемые меры государственной поддержки ПАО «Нефаз»: налоговые льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество, — говорится в пресс-релизе.

На сегодняшний день Перечень приоритетных инвестиционных проектов РБ содержит 57 проектов общей стоимостью свыше 195 млрд рублей. Количество новых рабочих мест — более 12,5 тысяч.

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