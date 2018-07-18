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Система налогового контроля для бизнеса будет пересмотрена
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Система налогового контроля для бизнеса будет пересмотрена 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сроки проведения камеральных проверок для бизнеса будут сокращены, административная нагрузка снижена, а количество внутрироссийских сделок, которые подлежат обязательному налоговому контролю снижено.
Соответствующий законопроект, разработанный группой депутатов во главе с Андреем Макаровым, Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении на заседании 18 июля.
Законопроект подготовлен для реализации предложений Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года. Тогда глава государства заявил, что налоговая система РФ должна быть реформирована таким образом, чтобы она работала на главную цель: на стимулирование деловой активности, на рост экономики и инвестиций, создавала конкурентные условия для развития российских предприятий.
Документ предлагает сократить сроки проведения камеральной проверки с текущих трёх месяцев до одного и установить правило, согласно которому предметом повторной выездной налоговой проверки на основании уточнённой декларации с уменьшением исчисленной суммы налога может быть только обоснованность уменьшения налога. Кроме того, инициатива упрощает процедуру установки ставки НДС в 0% по операциям, связанным с экспортом товаров за рубеж.
Так, нулевая ставка налога теперь может применяться вне зависимости от гражданства покупателя, тогда как сегодня нулевая ставка НДС доступна только если покупатель экспортируемых товаров — иностранное лицо. Также при экспорте товара теперь не придётся предоставлять товаросопроводительные документы, а документы, представленные в налоговый орган, не надо будет представлять повторно.
Наконец, документ предлагает сократить перечень внутрироссийских сделок, которые подлежат обязательному налоговому контролю. Сегодня под проверки подпадают все сделки на сумму от 1 миллиарда рублей. Авторы законопроекта предлагают повысить порог до 3 миллиардов рублей.
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