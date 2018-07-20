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Без воды. Очередные плановые отключения в Перми
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Без воды. Очередные плановые отключения в Перми 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
В эти выходные жители шести районов Перми останутся без воды, по причине планово-ремонтных и аварийно-восстановительных работ.
В субботу, 21 июля, воды не будет в части Орджоникидзевского района. С 9 до 19 часов водоснабжение отключат:
ул. Академика Веденеева, 73, 75, 77, 79, 81;
ул. Косякова, 74, 76;
ул. Плановой, 3/4.
В Кировском районе с 9 утра 21 июля до 9 утра 22 июля без воды останутся:
ул. Капитана Пирожкова, 25, 32, 33, 36, 37, 38, 40;
ул. Капитанской, 21, 22.
В Ленинском районе с 9:30 до 19:30 воду перекроют:
ул. Борчанинова, 12, 14, 14А;
ул. Екатерининской, 117, 119, 119А, 121, 142, 162;
ул. Луначарского, 80, 90;
ул. Попова, 25, 25/1, 27.
Самое масштабное отключение пройдет в Индустриальном районе. С 9 утра 21 июля до 9 утра 22 июля водоснабжения не будет:
ул. Дениса Давыдова, 7;
ул. Карпинского, 12, 25, 27;
ул. Качалова, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
Шоссе Космонавтов, 111, 115, 173А, 173Б, 175А, 177, 179А, 191;
ул. Одоевского, 16, 18, 18А, 20, 22, 22А, 24, 26, 28;
ул. Снайперов, 1А, 3, 8;
ул. Стахановской, 13, 15, 29, 31, 40А, 45, 49, 49А, 51, 53, 54, 55, 57;
ул. Чайковского, 17, 9.
Дзержинский район останется без воды 22 июля с 9 до 17 часов:
ул. Мильчакова, 26, 28, 30, 33, 35.
С 9 до 19 часов отключения ожидают жителей Свердловского района:
ул. Бородинская, 26, 28;
ул. Вижайская, 15, 19, 19А, 19Б;
ул. Люблинская, 24;
ул. Никулина, 35, 41, 47.
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