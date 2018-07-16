Власти Приморья предложили освободить маломерные суда от налогов

Ранее Андрей Тарасенко встретился с уполномоченной по защите прав предпринимателей Мариной Шемилиной, которая передала просьбу рыбопромышленной компании о снижении финансовой нагрузки, ведь маломерные и малотоннажные суда чаще заходят в порты и поэтому чаще платят сбор.

"По поручению Андрея Тарасенко в адрес правительства РФ направлено письмо за подписью врио губернатора Приморского края с предложением освободить от корабельного сбора малотоннажные и маломерные рыбопромысловые суда. В настоящее время идет обсуждение проекта приказа ФАС России «О внесении изменений в Правила применения ставок портовых сборов в морских портах РФ , утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы № 223/16», — говорится в сообщении.