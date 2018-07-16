Ещё
Власти Приморья предложили освободить маломерные суда от налогов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Приморья предложили освободить маломерные суда от налогов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 16 июл — РИА Новости. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко поручил отправить письмо правительству России с предложением освободить от корабельного сбора малотоннажные и маломерные рыбопромысловые суда, сообщает пресс-служба администрации края.
Ранее Андрей Тарасенко встретился с уполномоченной по защите прав предпринимателей Мариной Шемилиной, которая передала просьбу рыбопромышленной компании о снижении финансовой нагрузки, ведь маломерные и малотоннажные суда чаще заходят в порты и поэтому чаще платят сбор.
"По поручению Андрея Тарасенко в адрес правительства РФ направлено письмо за подписью врио губернатора Приморского края с предложением освободить от корабельного сбора малотоннажные и маломерные рыбопромысловые суда. В настоящее время идет обсуждение проекта приказа ФАС России «О внесении изменений в Правила применения ставок портовых сборов в морских портах РФ, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы № 223/16», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба, министерство транспорта РФ сообщил в ФАС России о поддержке проекта приказа по освобождению российских судов длиной до 35 метров, осуществляющих прибрежное рыболовство во внутренних морских водах и в территориальном море РФ, от уплаты корабельного сбора. Исключением стали морские порты Невельска, Петропавловск-Камчатского, Поронайска.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разозлился на Путина из-за видео143
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»77
Глава Хорватии вступилась за Россию97
Лепс опозорился на свадьбе друга88
Песков рассказал о новом российском оружии108
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение