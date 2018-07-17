Ещё
Житель Приморья создал модульный дом для «дальневосточного гектара»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Приморья создал модульный дом для «дальневосточного гектара» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Приморье разработан уникальный модульный дом. Он состоит из двух блоков, которые легко можно собрать в лесу, на сопке или на берегу моря. Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока.
Модуль разработал житель Владивостока Андрей Косолапов. Он назвал дом «Алеут», установил на одной из городских сопок для проведения испытаний и поселился в нем. Изобретатель тестирует теплопотери, нагревание и другие параметры. Пока к дому надо подключать воду и электричество, но в будущем такие строения будут оснащены солнечными батареями, септиком, и танком для воды.
— Сам модуль сделан из жесткого пенополистерола и обтянут стеклотканью на эпоксидной смоле. По такой технологии делают современные яхты. Можно сказать, что это лодка, только в виде дома. Поэтому конструкция легкая, но очень прочная, — говорит Андрей Косолапов.
В пресс-службе Минвостокразвития предположили, что такие мобильные дома-модули могут оказаться востребованными среди участников программы «Дальневосточный гектар». По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, 42 процента людей, подавших заявления, планируют использовать землю для проживания.
Российская Газета: последние новости
Все доходы от изменения пенсионных законов пойдут на пенсии Косаче объяснил арест россиянки в США "реакцией на саммит" Boeing 737 в Гаване разбился из-за ошибки пилотов
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США449
Названа главная проблема в отношениях РФ и США21
В России оценили неожиданное решение Франции167
Путин и Трамп обсудили судьбу Украины131
Сирийские боевики напали на российскую авиабазу26
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение