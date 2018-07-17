Житель Приморья создал модульный дом для «дальневосточного гектара»

В Приморье разработан уникальный модульный дом. Он состоит из двух блоков, которые легко можно собрать в лесу, на сопке или на берегу моря. Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока.

Модуль разработал житель Владивостока Андрей Косолапов . Он назвал дом «Алеут», установил на одной из городских сопок для проведения испытаний и поселился в нем. Изобретатель тестирует теплопотери, нагревание и другие параметры. Пока к дому надо подключать воду и электричество, но в будущем такие строения будут оснащены солнечными батареями, септиком, и танком для воды.

— Сам модуль сделан из жесткого пенополистерола и обтянут стеклотканью на эпоксидной смоле. По такой технологии делают современные яхты. Можно сказать, что это лодка, только в виде дома. Поэтому конструкция легкая, но очень прочная, — говорит Андрей Косолапов.

В пресс-службе Минвостокразвития предположили, что такие мобильные дома-модули могут оказаться востребованными среди участников программы «Дальневосточный гектар». По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, 42 процента людей, подавших заявления, планируют использовать землю для проживания.