Около 6,5 тонн просроченной кеты изъято во Владивостоке 

, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Россельхознадзор.
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на одном из холодильных комплексов Владивостока обнаружили почти 6,5 тонн рыбной продукции с истекшими сроками годности.
6480 килограмм мороженой кеты с истекшим в апреле текущего года сроком годности было обнаружено на хранении в морозильном складе совместно с доброкачественной продукцией.
В отношении двух юридических лиц (собственника продукции и ее хранителя) по факту выявленных нарушений составлены административные протоколы.
Опасная рыбная продукция подлежит уничтожению либо утилизации.