Около 6,5 тонн просроченной кеты изъято во Владивостоке

, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Россельхознадзор

6480 килограмм мороженой кеты с истекшим в апреле текущего года сроком годности было обнаружено на хранении в морозильном складе совместно с доброкачественной продукцией.

В отношении двух юридических лиц (собственника продукции и ее хранителя) по факту выявленных нарушений составлены административные протоколы.

Опасная рыбная продукция подлежит уничтожению либо утилизации.