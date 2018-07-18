Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 554,5 тыс. га

КРАСНОЯРСК , 18 июля. / ТАСС /. Площадь лесных пожаров на территории Красноярского края составила 554,486 тыс. га, сообщило министерство лесного хозяйства региона в среду. По данным на вторник, в регионе площадь возгораний была 531,408 тыс. га.

"По оперативной информации Лесопожарного центра на 9:00 18 июля, в крае в авиационной и наземной зонах зарегистрирован 41 лесной пожар. Общая площадь возгораний — 9349 га. Угрозы населенным пунктам нет. В зоне контроля (тушение проводятся только при угрозе населенным пунктам и объектам экономики) в Эвенкийском, Северо-Енисейском, Туруханском районах на удаленном расстоянии действуют 189 пожаров на площади 545 137 га", — говорится в сообщении.

Во вторник в авиационной и наземной зоне горело 8,55 тыс. га леса, в зоне контроля — 522,858 тыс. га.

В тушении лесных пожаров в регионе принимают участие более 650 человек, задействованы 53 единицы техники. В Богучанский, Эвенкийский, Мотыгинский и Кежемский районы, где складывается наиболее сложная лесопожарная обстановка, переброшено более 220 человек для оперативного реагирования на возникающие возгорания. Также к тушению лесных пожаров привлечены силы и средства арендаторов лесных участков.