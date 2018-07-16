Ещё
Роспотребнадзор заявил об улучшении условий труда офисных работников и сотрудников предприятий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор заявил об улучшении условий труда офисных работников и сотрудников предприятий 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
В Роспотребнадзоре рассказали RT, что в России за последние 20 лет улучшились условия труда у работников офисов и сотрудников предприятий.
Появление новых технологий на производствах и совершенствование российского законодательства в области охраны труда значительно повлияли на качество трудового процесса, сообщает научно-исследовательское учреждение ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора.
Отмечается, что улучшение рабочей обстановки для сотрудников офисов связано с установкой в помещениях соответствующих систем освещения, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также с оснащением рабочих зон современной техникой, которая создаёт более низкие уровни шума и электромагнитных полей.
«Удельный вес измерений физических факторов, не соответствующих гигиеническим требованиям, снизился в четыре раза», — указали специалисты.
В различных отраслях промышленности от 7 до 12 раз снизилась доля исследованных проб воздуха на рабочих местах, не соответствующих гигиеническим нормативам.
«Удельный вес измерений параметров микроклимата, не соответствующих установленным требованиям, уменьшился в шесть раз, уровней физических факторов (шума, вибрации, освещённости) — в три раза», — отмечают эксперты.
Таким образом, по мнению Роспотребнадзора, комплексные мероприятия по оздоровлению условий труда позволяют обеспечить сохранение здоровья работающих, что способствует увеличению их трудоспособного возраста и наращиванию трудового потенциала страны.
RT на русском: последние новости
США и КНДР начали обсуждение процедуры репатриации останков американских солдат Шесть человек погибли при взрыве в Кабуле Мосгорсуд отклонил жалобы на конфискацию имущества по делу полковника Захарченко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разозлился на Путина из-за видео150
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»86
Глава Хорватии вступилась за Россию97
Лепс опозорился на свадьбе друга
Песков рассказал о новом российском оружии109
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение