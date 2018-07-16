Роспотребнадзор заявил об улучшении условий труда офисных работников и сотрудников предприятий

Роспотребнадзоре рассказали RT, что в России за последние 20 лет улучшились условия труда у работников офисов и сотрудников предприятий.

Появление новых технологий на производствах и совершенствование российского законодательства в области охраны труда значительно повлияли на качество трудового процесса, сообщает научно-исследовательское учреждение ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора.

Отмечается, что улучшение рабочей обстановки для сотрудников офисов связано с установкой в помещениях соответствующих систем освещения, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также с оснащением рабочих зон современной техникой, которая создаёт более низкие уровни шума и электромагнитных полей.

«Удельный вес измерений физических факторов, не соответствующих гигиеническим требованиям, снизился в четыре раза», — указали специалисты.

В различных отраслях промышленности от 7 до 12 раз снизилась доля исследованных проб воздуха на рабочих местах, не соответствующих гигиеническим нормативам.

«Удельный вес измерений параметров микроклимата, не соответствующих установленным требованиям, уменьшился в шесть раз, уровней физических факторов (шума, вибрации, освещённости) — в три раза», — отмечают эксперты.

Таким образом, по мнению Роспотребнадзора, комплексные мероприятия по оздоровлению условий труда позволяют обеспечить сохранение здоровья работающих, что способствует увеличению их трудоспособного возраста и наращиванию трудового потенциала страны.