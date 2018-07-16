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Роспотребнадзор отметил улучшение условий труда в России за последние 20 лет
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Роспотребнадзор отметил улучшение условий труда в России за последние 20 лет 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: RT на русском
В России за последние 20 лет улучшились условия труда, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Одним из ведущих научно-исследовательских учреждений в области гигиены труда в РФ ФБУН «Екатеринбургский медицинский — научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» проводится оценка и анализ воздействия на работников факторов трудового процесса, выработка механизмов управления по снижению их неблагоприятного воздействия до уровней приемлемых рисков, позволяющие сохранять профессиональное здоровье работающих, и ведет к сбережению трудовых ресурсов. По данным многолетнего анализа, проводимого научным центром, за последние 20 лет в РФ отмечается улучшение условий труда, обусловленное внедрением новых технологических решений, автоматизацией и механизацией технологических процессов, максимальным исключением человека из опасных производственных процессов, применением эффективных современных средств индивидуальной и коллективной защиты и других», — рассказали в пресс-службе.
Так, отмечается, что в различных отраслях промышленности от семи до 12 раз снизилась доля исследованных проб воздуха на рабочих местах, не соответствующих гигиеническим нормативам. Удельный вес измерений параметров микроклимата, не соответствующих установленным требованиям, уменьшился в шесть раз, уровней физических факторов (шума, вибрации, освещенности) — в три раза.
«Так, например, проведение производственно-технологических и медико-профилактических мероприятий на предприятиях по производству и переработке хризотил-асбеста привело к снижению уровней запыленности в девять раз и, как следствие, к значительному улучшению условий труда, что привело к снижению заболеваемости асбестозом в 80 раз. Техническое перевооружение предприятий металлургии, в том числе замена устаревших способов переработки руд, позволило существенно улучшить условия труда за счет снижения уровня запыленности воздуха в шесть раз, концентрации химических веществ — в 11 раз, улучшения параметров микроклимата и снижения тяжести и напряженности трудового процесса», — пояснили в пресс-службе.
Кроме того, использование новых технологий способствовало улучшению условий труда шахтеров, в частности снижению уровней запыленности в шахтах в четыре раза, сообщили в ведомстве.
«Учеными отмечается улучшение условий труда офисных работников, обусловленное оборудованием помещений системами вентиляции и кондиционирования воздуха, системами освещения, современной оргтехникой, генерирующей более низкие уровни шума и электромагнитных полей. Удельный вес измерений физических факторов, не соответствующих гигиеническим требованиям, снизился в 4 раза. Таким образом, современные условия труда на предприятиях в различных отраслях экономики позволяют обеспечить сохранение здоровья работающих, что способствует увеличению их трудоспособного возраста и наращиванию трудового потенциала страны», — подчеркнули в пресс-службе.
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