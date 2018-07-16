В Амурске прошло первое выездное заседание краевого правительства

Амурск — перспективный промышленный центр Дальнего Востока, входящий в производственную орбиту Комсомольска-на-Амуре — стал первым городом, на котором «обкатали» схему выездных заседаний краевого правительства в районах.

Схема простая — за день–два перед заседанием в город прибывают практически все профильные краевые министры. Им представляется возможность оценить развитие территории не по графикам и схемам в отчетах местных руководителей, а увидеть все своими глазами, — сообщает ИА « Хабаровский край сегодня»

Амурск, где прошло первое такое заседание в рамках рабочей поездки губернатора региона Вячеслава Шпорта , для этой цели выбран не случайно, город должен стать одной из точек социально-экономического роста в Хабаровском крае.

Развивается производство, — металлургия, деревопереработка. В городе существенно снизился уровень безработицы, открылось множество новых «денежных» специальностей. Средняя заработная плата в 2017 году в районе выросла до 38 тысяч рублей и рост продолжается.

Под Амурском планируется строительство Дальневосточного центра переработки упорных руд, намечается возведение целлюлозного комбината. Только эти два предприятия способны дать району около двух тысяч новых рабочих мест.

К концу года будут решены экологические проблемы города. Идет реконструкция дворов, дорог, площадей. Городу обещана новая набережная, которая должна быть не хуже, чем в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, — обо всем этом говорилось на выездном заседании президиума правительства Хабаровского края.

Об экономических успехах говорит и рост цен на местном рынке недвижимости — люди возвращаются в Амурск, квартиры, которые еще лет 10 назад стоили копейки, потому что были никому не нужны, дорожают.

— Через пять лет это будет «Big», большой Амурск, — отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. — Через пять лет я его вижу городом, который развивается, молодым и сильным, настоящим промышленным центром Дальнего Востока. Конечно, проблемы есть, надо их своевременно решать, при том что мы знаем, как это делать. У нас есть для этого и силы, и средства, надо только их правильно распределить.