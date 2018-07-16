Ради Хабаровска сдал билет на финал ЧМ — замруководителя ФАС

— Про победу французов, за которых болел, узнал уже здесь в Хабаровске по прилёту. Хочу отметить, что Чемпионат подарил москвичам и жителям всей нашей страны другую атмосферу, — подчеркнул Максим Овчинников. — Люди не только к гостям Чемпионата, но и к друг другу стали лучше относиться. Не только изменились представления иностранцев о нас, но и мы поняли, что поддержка и взаимовыручка обществу пойдут только на пользу.

Переходя к сути своего визита в Хабаровск, заместитель руководителя ФАС России рассказал о новом подходе взаимодействия этого ведомства с регионами. По сути, властям на местах помощь в развитии конкуренции теперь предлагают в режиме единого окна. Максим Овчинников оставил ответственным за это направлении руководителям правительства Хабаровского края свои личные контакты и пообещал помощь в решении спорных моментов, которые могут возникать, например, при работе с крупными госкорпорациями. Кроме того, он предложил внедрять в структурах госвласти на местах относительно новую систему с пока малопонятным названием «комплаенс».

— Комплаенс — это универсальный инструмент, это правила внутреннего контроля соблюдения того или иного законодательства, в данном случае антимонопольного, — объяснил Максим Овчинников. — Эта система уже активно внедряется во многих коммерческих структурах. «Балтика», чей завод работает в вашем городе, например, при помощи комплаенс в несколько раз сократила количество жалоб и штрафов, которые была вынуждена платить за нарушения законодательства. Комплаенс применим и в системе госвласти. Когда проводится закупка, когда принимается решение о предоставлении тех или иных преференций, об использовании любого государственного имущества. Как только мы начинаем использовать механизмы комплаенс, объём антимонопольных нарушений падает кратно. Жалоба можем просто не доходить до антимонопольного органа, спорный вопрос может быть урегулирован на уровне ведомства.

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее сообщало, что в регионе реализуется отдельная программа реформирования системы госнадзора. Губернатор Вячеслав Шпорт утвердил специальную «дорожную карту». В ней закреплены направления по смягчению контрольно-ревизионной работы. Результаты этой работы сегодня напрямую влияют на оценку инвестиционной привлекательности территории.

— По развитию конкуренции в нашем регионе проведена большая работа, — отметил на совещании первый зампред краевого правительства по экономическим вопросам Василий Шихалёв. — Нам удалось улучшить инвестиционную привлекательность региона и войти в ТОП-20 национального инвестрейтинга. Доля госзакупок у субъектов малого и среднего бизнеса в нашем регионе достигла 41%. Хороших результатов мы добились по развитию конкуренции на рынке строительства. Достаточно сложная задача, не буду скрывать, стоит по расширению доступа негосударственных организаций к доступу к оказанию социальных услуг населению. Особенно тяжело это осуществить в наших северных районах, где очень низкая плотность населения, где не так-то легко найти частника, который взялся бы за ту или иную работу.