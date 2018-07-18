Андрей Воробьев: объекты Urban Group достроим в максимально сжатые сроки

Стало известно, что очередность достройки объектов Urban Group будет определена после анализа ситуации. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сейчас мы делаем анализ, что избыточно — убрать, что не начинали строить — строить не будем. Всю социальную инфраструктуру будем строить за счет бюджета", — сказал Воробьев

В настоящее время есть много домов с высокой степенью готовности — 70-90%, все дома будут достроены без исключения. Сроки строительства максимально короткие. «Дом. РФ будет этим заниматься, а мы с ними активно взаимодействуем и сотрудничаем», — добавил губернатор области.