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Андрей Воробьев: объекты Urban Group достроим в максимально сжатые сроки
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Андрей Воробьев: объекты Urban Group достроим в максимально сжатые сроки 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Стало известно, что очередность достройки объектов Urban Group будет определена после анализа ситуации. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сейчас мы делаем анализ, что избыточно — убрать, что не начинали строить — строить не будем. Всю социальную инфраструктуру будем строить за счет бюджета", — сказал Воробьев.
В настоящее время есть много домов с высокой степенью готовности — 70-90%, все дома будут достроены без исключения. Сроки строительства максимально короткие. «Дом. РФ будет этим заниматься, а мы с ними активно взаимодействуем и сотрудничаем», — добавил губернатор области.
Напомним, компания Urban Group находится в сложном финансовом положении. Официально крах Urban Group начался с отзыва аккредитации Сбербанка по ипотечным программам для ее покупателей. Правительство Российской Федерации взяло под контроль ситуацию с достройкой объектов Urban Group.
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