Россиян предупредят о потерях при смене пенсионного фонда

Россиян, решивших сменить пенсионный фонд, будут предупреждать о денежных потерях при переходе из одного фонда в другой. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по финрынку одобрил для принятия во втором чтении.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, при смене пенсионных фондов граждане теряют инвестиционный доход. За последние три года россияне таким образом потеряли около 80 миллиардов рублей накопленного дохода. В 2017 году около 2,8 миллиона человек перевели свои накопления из Пенсионного фонда в негосударственные фонды. Сейчас человек должен сам узнавать о финансовых рисках, но не все догадываются, что могут потерять часть пенсионных накоплений.

Законопроект предусматривает, что граждан будут уведомлять о возможных потерях — как в случае подачи заявления на смену фонда через Интернет, так и в случае личного обращения. При этом людям дадут время на раздумье — 20 дней, в течение которых они могут отозвать своё заявление. Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании в среду, 18 июля.