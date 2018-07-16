На «омской Рублевке» сносят незаконно построенный таунхаус

Владелица дома разрешение на строительство не получала. Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области приступило к сносу недостроенного многоквартирного дома малой этажности по ул. Дергачева. Эта территория в городе известна как «долина нищих» или «омская Рублевка». Суд обязал владелицу снести недостроенный объект, поскольку разрешение на строительство не выдавалось.

— Размещение многоквартирных жилых домов малой этажности (2-4 этажа) является условно разрешенным видом использования земельных участков в данной территориальной зоне и возможно при условии получения специального разрешения, — прокомментировали в службе судебных приставов. — Заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства в уполномоченный орган — департамент архитектуры не поступало, соответствующего разрешения не выдавалось.