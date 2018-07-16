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Песков: новое российское оружие должно «забетонировать» ядерный паритет
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Песков: новое российское оружие должно «забетонировать» ядерный паритет 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Военно-промышленный комплекс России принимает необходимые меры в связи с угрозами, исходящими от НАТО, новые системы вооружений призваны обеспечить ядерный паритет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что паритет надежно обеспечен за счет новых изобретений, за счет изобретения новых систем вооружения, которые призваны «забетонировать» ядерный паритет. Ядерный паритет это и элемент взаимного сдерживания и элемент, который гарантирует стратегическую ядерную безопасность", — заявил Песков в интервью телеканалу RT.
"Ну и на фоне других угроз, которые проистекают от альянса (НАТО), вы знаете, что наши и вооруженные силы, и наш военно-промышленный комплекс принимает все необходимые меры", — отметил он.
На прошедшем в Брюсселе саммите НАТО президент США Дональд Трамп потребовал от союзников довести национальные расходы на оборону до требуемых в Альянсе 2% ВВП уже к концу нынешнего года.
На саммите НАТО в 2014 году в Бухаресте было принято решение, что в перспективе все страны альянса доведут свои оборонные расходы до требуемого уровня. Однако, по оценке НАТО от июня 2017 года, из 29 членов блока не менее 2% от ВВП на оборону тратят только США, Греция, Великобритания, Эстония, Румыния и Польша. Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте договоренности повышать расходы на оборону до 2% от ВВП, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.
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