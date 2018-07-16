Песков: новое российское оружие должно «забетонировать» ядерный паритет

"Вы знаете, что паритет надежно обеспечен за счет новых изобретений, за счет изобретения новых систем вооружения, которые призваны «забетонировать» ядерный паритет. Ядерный паритет это и элемент взаимного сдерживания и элемент, который гарантирует стратегическую ядерную безопасность", — заявил Песков в интервью телеканалу RT

"Ну и на фоне других угроз, которые проистекают от альянса (НАТО), вы знаете, что наши и вооруженные силы, и наш военно-промышленный комплекс принимает все необходимые меры", — отметил он.

На прошедшем в Брюсселе саммите НАТО президент США Дональд Трамп потребовал от союзников довести национальные расходы на оборону до требуемых в Альянсе 2% ВВП уже к концу нынешнего года.