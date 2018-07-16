Рекордное количество такс соберут немцы в одном месте

Немцы намерены собрать на площади в пять тысяч квадратных метров 666 такс. Рекорд будет установлен 21 июля, пишет Lonely Planet.

Ранее более 601 собаки не собиралось в одном месте. Именно столько такс было зарегистрировано на «Фестивале колбасы» в английском Корнуолле. Участие в акции примут владельцы собак со всей Германии , а также из других европейских стран.

Неофициальным символом породы являются колбасы и хот-доги, однако пока неизвестно, будут ли они представлены на мероприятии.

В мае прошлого года по Петербургу прошлись таксы в костюмах русских классиков.

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