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Рекордное количество такс соберут немцы в одном месте
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Рекордное количество такс соберут немцы в одном месте 

Мир24 3 часа назад
Немцы намерены собрать на площади в пять тысяч квадратных метров 666 такс. Рекорд будет установлен 21 июля, пишет Lonely Planet.
Ранее более 601 собаки не собиралось в одном месте. Именно столько такс было зарегистрировано на «Фестивале колбасы» в английском Корнуолле. Участие в акции примут владельцы собак со всей Германии, а также из других европейских стран.
Неофициальным символом породы являются колбасы и хот-доги, однако пока неизвестно, будут ли они представлены на мероприятии.
В мае прошлого года по Петербургу прошлись таксы в костюмах русских классиков.
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