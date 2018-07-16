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Сбербанк запустил новый сервис для предпринимателей
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Сбербанк запустил новый сервис для предпринимателей 

Клерк.Ру 1 час назад
Сбербанк совместно со Сбербанк-АСТ и «Яндекс. Деньги» запустил сервис приема b2c и b2b онлайн-платежей для предпринимателей «Бизнес–профиль», сообщает пресс-служба банка. С новым сервисом расчеты между компаниями стали такими же простыми, как переводы с карты на карту.
«Бизнес–профиль» — это публичный профиль организации, размещенный на интернет-странице со встроенным модулем приема онлайн-платежей от физических и юридических лиц, реквизитами и формой обратной связи для приема сообщений. Сервис доступен клиентам нового интернет-банка для бизнеса — Сбербанк Бизнес Онлайн, подробнее по ссылке.
Провайдером приема платежей от физических лиц выступает «Яндекс. Касса». Благодаря этому компания сможет принимать платежи с банковских карт Visa, Mastercard, сервисов Яндекс. Деньги, Qiwi, WebMoney и даже оплату с мобильного счета.
Ранее, чтобы совершить перевод между юридическими лицами, необходимо было направить контрагенту счет и ждать, когда тот оформит платежное поручение и, при этом не ошибется в реквизитах. «Бизнес–профиль» упрощает взаиморасчеты между юридическими лицами — клиентами Сбербанк Бизнес Онлайн, позволяет плательщику в пару кликов сформировать предзаполненное платежное поручение и сразу перейти к подтверждению платежа. При такой схеме исключена ошибка в реквизитах, нет необходимости в получении и отправке счета, в рутинном заполнении платежного поручения, что делает взаиморасчеты между предпринимателями такими же простыми, как привычные переводы друзьям или родственникам. «Бизнес-профиль» обеспечивает возможность приема самых распространенных типов онлайн-платежей и работает в полном соответствии с действующим законодательством (ФЗ №54).
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