Как японский художник выжил в белорусских застенках благодаря порнографии

Известный японский художник и по совместительству мой сокамерник по белорусской тюрьме, Даичи Йошида, рассказал в своем блоге, как белорусские заключенные в исправительной колонии Витьба под Витебском просили его рисовать им порнографические картинки.

Как известно, любая порнография в тюрьмах запрещена и сексуальная энергия тысяч осужденных не находит себе выхода. Большинство людей справляют потребность путем онанизма в туалете, причем, в большинстве случаев туалет не имеет дверь и человек не может укрыться от посторонних глаз.

Поэтому, по негласному тюремному закону, заниматься этим полагается ночью, когда все спят, чтобы не создавать эстетического дискомфорта окружающим.

Благодаря умению рисовать порнографические картинки, Даичи, несмотря на незнание русского языка и тюремных правил, смог добиться уважения настоящих преступников, без чего на зоне не выжить. Эти картинки приравнивались к валюте и взамен можно было получить шоколад, сигареты, одежду.

Сколько семени было пролито по тюремным туалетам с подобными картинками, пожалуй, измеряется литрами. Уж простите меня за мой черный юмор.

Для японца, незаконно упрятанного за решетку в лукашенковской Беларуси (тут подробнее) и не имевшего передач с воли и родственников в Беларуси, порнографические картинки стали единственной возможностью выжить.

Примечательно, что с формальной точки зрения порнография в тюрьме запрещена, но в законе ничего не написано про право осужденных рисовать.

Незадолго до освобождения, тюремщики витебской тюрьмы нагрянули с обыском в камеру, где содержался Даичи и два десятка других осужденных. Они изъяли все его рисунки, причем не только с обнаженными женщинами, но и зарисовки их тюремной жизни.

Одного они не учли — теперь, будучи на свободе, Даичи не пожалеет времени, чтобы по памяти нарисовать все то, что он пережил в Беларуси. И он организует выставку своих картин в городах Японии и за границей. И мы ему в этом поможем, например первая выставка состоится ориентировочно в Лондоне и все мы будем там присутствовать. Все желающие тоже заочно приглашаются.

Автопортрет самого художника, нарисованный им в белорусской тюрьме.