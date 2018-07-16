Арбитражный суд Орловской области 29 июня решил завершить конкурсное производство в отношении ООО «Орел — АЛРОСА». С таким ходатайством обратился конкурсный управляющий Тимур Халиуллин.
Процедура началась 9 июня 2016 года с требования АК «АЛРОСА». Через полгода орловский филиал был признан банкротом.
Рыночную стоимость движимого и недвижимого имущества, включая сырье и материалы, полуфабрикаты и инвентарь, оценили в 41,2 млн рублей. Конкурсным управляющим проведены мероприятия по реализации, заключены договоры купли-продажи. Требования кредиторов первой и второй очереди отсутствовали В третью очередь реестра были включены требования на общую сумму 69,4 млн рублей ФНС России, АК «АЛРОСА», ПАО «МРСК Центра»— «Орелэнерго». Удовлетворить их полностью оказалось невозможно по причине недостаточности имущества должника.
Тимур Халиуллин указал, что дальнейшее проведение конкурсного производства нецелесообразно, поскольку отсутствует реальная перспектива обнаружения чего-либо, подлежащего включению в конкурсную массу для его реализации в целях проведения расчетов.
Напомним, фабрика по огранке алмазов «Орел-АЛРОСА» работала в нашем городе с 2000 года. На ней в последний год существования трудились 126 человек. В АК «АЛРОСА» банкротство орловской «дочки» объясняли объединением ограночных мощностей в единое общество.
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