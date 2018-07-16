Ещё
Завершено конкурсное производство в отношении ООО «Орел — АЛРОСА»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завершено конкурсное производство в отношении ООО «Орел — АЛРОСА» 

РИА 57 3 часа назад
Фото: РИА 57
Арбитражный суд Орловской области 29 июня решил завершить конкурсное производство в отношении ООО «Орел — АЛРОСА». С таким ходатайством обратился конкурсный управляющий Тимур Халиуллин.
Процедура началась 9 июня 2016 года с требования АК «АЛРОСА». Через полгода орловский филиал был признан банкротом.
Рыночную стоимость движимого и недвижимого имущества, включая сырье и материалы, полуфабрикаты и инвентарь, оценили в 41,2 млн рублей. Конкурсным управляющим проведены мероприятия по реализации, заключены договоры купли-продажи. Требования кредиторов первой и второй очереди отсутствовали В третью очередь реестра были включены требования на общую сумму 69,4 млн рублей ФНС России, АК «АЛРОСА», ПАО «МРСК Центра»— «Орелэнерго». Удовлетворить их полностью оказалось невозможно по причине недостаточности имущества должника.
Тимур Халиуллин указал, что дальнейшее проведение конкурсного производства нецелесообразно, поскольку отсутствует реальная перспектива обнаружения чего-либо, подлежащего включению в конкурсную массу для его реализации в целях проведения расчетов.
Напомним, фабрика по огранке алмазов «Орел-АЛРОСА» работала в нашем городе с 2000 года. На ней в последний год существования трудились 126 человек. В АК «АЛРОСА» банкротство орловской «дочки» объясняли объединением ограночных мощностей в единое общество.
Сообщение Завершено конкурсное производство в отношении ООО «Орел — АЛРОСА» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Лизинговые платежи поссорили «Дорожную службу» и «Спецавтобазу» Орловская область заказала проекты для Западного обхода Орла В Орле троих перевозчиков предупредили о расторжении контракта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разозлился на Путина из-за видео151
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»88
Глава Хорватии вступилась за Россию97
Лепс опозорился на свадьбе друга89
Песков рассказал о новом российском оружии109
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение