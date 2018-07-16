Завершено конкурсное производство в отношении ООО «Орел — АЛРОСА»

Арбитражный суд Орловской области 29 июня решил завершить конкурсное производство в отношении ООО «Орел — АЛРОСА». С таким ходатайством обратился конкурсный управляющий Тимур Халиуллин.

Процедура началась 9 июня 2016 года с требования АК «АЛРОСА» . Через полгода орловский филиал был признан банкротом.

Рыночную стоимость движимого и недвижимого имущества, включая сырье и материалы, полуфабрикаты и инвентарь, оценили в 41,2 млн рублей. Конкурсным управляющим проведены мероприятия по реализации, заключены договоры купли-продажи. Требования кредиторов первой и второй очереди отсутствовали В третью очередь реестра были включены требования на общую сумму 69,4 млн рублей ФНС России , АК «АЛРОСА», ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго». Удовлетворить их полностью оказалось невозможно по причине недостаточности имущества должника.

Тимур Халиуллин указал, что дальнейшее проведение конкурсного производства нецелесообразно, поскольку отсутствует реальная перспектива обнаружения чего-либо, подлежащего включению в конкурсную массу для его реализации в целях проведения расчетов.

Напомним, фабрика по огранке алмазов «Орел-АЛРОСА» работала в нашем городе с 2000 года. На ней в последний год существования трудились 126 человек. В АК «АЛРОСА» банкротство орловской «дочки» объясняли объединением ограночных мощностей в единое общество.