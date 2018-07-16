Ещё
СМИ: россиянам предложат двойную биометрию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: россиянам предложат двойную биометрию 

360tv.ru 3 часа назад
Биометрические данные российских граждан могут начать проверять по два раза. Для этих целей будет использоваться модуль «Ассистент» и Библиотека контроля качества (БКК). Об этом «Известиям» рассказал один из разработчиков программного обеспечения.
По его словам, «Ассистент» проверит кадр до, а БКК — после снятия фотографии. Будут учитываться такие характеристики изображения, как поворот головы, смазанность, затемненность или засвеченность снимка.
В модуль также заложили проверку состояния рта. Система начнет распознавать улыбку и нейтральное выражение. Кроме того, модуль сможет фиксировать состояние глаз. «Открыты, закрыты, прикрыты или глаза закрыты сторонним предметом», — пояснили в VisionLabs.
С 1 июля в стране начала работу единая биометрическая система (ЕБС).
Российская полиция может начать поиски пропавших детей по смартфонам. Оперативникам предоставят право использовать данные с девайсов. Им больше не придется дожидаться решения суда.
360tv.ru: последние новости
Домашних животных пустят в дальние путешествия без хозяев НЛО поджег степь Казахстана Мужчина едва не утонул при попытке вытащить машину из реки. Видео
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разозлился на Путина из-за видео151
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»88
Глава Хорватии вступилась за Россию97
Лепс опозорился на свадьбе друга89
Песков рассказал о новом российском оружии109
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение