СМИ: россиянам предложат двойную биометрию

Биометрические данные российских граждан могут начать проверять по два раза. Для этих целей будет использоваться модуль «Ассистент» и Библиотека контроля качества (БКК). Об этом «Известиям» рассказал один из разработчиков программного обеспечения.

По его словам, «Ассистент» проверит кадр до, а БКК — после снятия фотографии. Будут учитываться такие характеристики изображения, как поворот головы, смазанность, затемненность или засвеченность снимка.

В модуль также заложили проверку состояния рта. Система начнет распознавать улыбку и нейтральное выражение. Кроме того, модуль сможет фиксировать состояние глаз. «Открыты, закрыты, прикрыты или глаза закрыты сторонним предметом», — пояснили в VisionLabs.

С 1 июля в стране начала работу единая биометрическая система (ЕБС).