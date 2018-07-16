Цены на полевую клубнику «кусаются» летом 2018 в Новосибирске

Не хочется или нет времени самому ехать в лес — можно купить грибы или ягоды. Мини-рынков по Новосибирску масса. Придется, правда, раскошелиться. Литровые ведра стоят по 500-600 рублей. Примерно такие же цены и в области. На трассах — еще дороже. Это и понятно: труд-то непростой. Вставать, рассказывает жительница села Новобибеево Светлана Ковалева , приходится в 5 утра.

Урожая в этом году много. И налог на ягоды и грибы пока вводить не будут. Но отрасль так и остается на уровне «бабушки продают на рынках». Полномасштабной переработки и заготовки дикорастущего сырья почти нет. И пока большая часть российских ягод остается в полях, компании вынуждены использовать импортные. Лучше всего ситуация по Сибири в Томской области . Там с 2013 года действует специальная программа: например, в прошлом году у населения закупили почти 9 тысяч тонн сырья, до 40% отправляют на экспорт. Однако и там есть свои сложности.

«Санитарно-профилактические нормы, трудности, связанные с оценкой санитарного состояния продукции в различных странах существенно осложняют работу наших экспортеров. Здесь нужна профессиональная команда, которая решала бы эти вопросы в интересах всех производителей», — говорит председатель исполкома межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.

Чтобы навести порядок в отрасли по стране, специалисты предлагают создать консорциум. То есть, производители смогут объединяться, например, обмениваться сырьем. Получатся сетевые бизнес-проекты.

Пока проект на стадии идеи, но его уже поддержали на федеральном уровне. Специалисты сейчас разрабатывают концепцию. К слову, в мире сейчас существует тенденция: от заготовки чисто дикорастущего сырья переходят к плантационному выращиванию грибов и ягод. Опыт можно применять и в нашей стране лет через 5-10, если изменить подход.