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Внештатных разведчиков-наблюдателей начали готовить в ВВО
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Внештатных разведчиков-наблюдателей начали готовить в ВВО 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Опытные разведчики уже сегодня проводят занятия по основам ведения наблюдения, выбору места и оборудованию наблюдательного поста.
Мотострелковые подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа до конца июля подготовят до тысячи внештатных разведчиков-наблюдателей. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
«В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, введена подготовка внештатных разведчиков-наблюдателей в мотострелковых подразделениях. Дополнительная подготовка наблюдателей обусловливается возрастанием роли разведки в современных военных конфликтах», — сказано в сообщении.
По его словам, десятидневный курс позволит расширить квалификацию специалистов других военно-учетных специальностей, которые смогут вести разведку в случаях, когда не привлекаются штатные разведчики, или помогая им. Планируется, что всего такую подготовку пройдут от 800 до одной тысячи человек.
В ходе такой подготовки опытные разведчики обучат стрелков и пулеметчиков визуально определять незначительные изменения в обстановке, прослушивать местность, определять демаскирующие признаки объектов как днем, так и ночью. Отдельные занятия посвящены ведению воздушной разведки, наблюдению в движении и методам маскировки.
Особое внимание уделяется приемам и правилам разведки с использованием оптических приборов и приборов ночного видения. Для обучения используются в том числе прицелы штатного оружия и современные лазерные дальномеры ЛПР-5, стоящие на вооружении в подразделениях.
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