Свердловские власти помогут ВСМПО с модернизацией

Корпорация «ВСМПО-Ависма» и правительство Свердловской области заключили специальный инвестиционный контракт региональных мер поддержки. Последние направлены на реализацию проекта по модернизации прокатного комплекса ВСМПО.

График приобретения материалов и оборудования и его монтаж по ускоренной процедуре утвердил приказом генеральный директор корпорации Михаил Воеводин

Ответственность за модернизацию, выполнение бизнес-плана, соблюдение цеховых показателей по контракту, подготовку отчета для регионального Минпромнауки возложена на специальную комиссию под председательством, первого заместителя генерального директора корпорации Николая Мельникова . В ее состав вошли главный бухгалтер Дмитрий Санников , заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту Олег Ледер , директор по производству Олег Рябов , директор по экономике Александр Семенцов, начальник управления стратегического развития и инвестиционной деятельности Вениамин Видилин и начальник цеха №16 Олег Калентьев. В их обязанности входит ежемесячное утверждение чек-листа исполнения проекта для направления генеральному директору, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

Формировать отчет о выполнении корпорацией обязательств по инвестиционному контракту будут специалисты планово-экономического и налогового отделов ВСМПО.

Вместе со статусом участника специального инвестиционного контракта сроком действия до 2023 года корпорация получила льготу по налогу на прибыль.