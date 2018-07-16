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Свердловские власти помогут ВСМПО с модернизацией
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Свердловские власти помогут ВСМПО с модернизацией 

Уралинформбюро 3 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Корпорация «ВСМПО-Ависма» и правительство Свердловской области заключили специальный инвестиционный контракт региональных мер поддержки. Последние направлены на реализацию проекта по модернизации прокатного комплекса ВСМПО.
График приобретения материалов и оборудования и его монтаж по ускоренной процедуре утвердил приказом генеральный директор корпорации Михаил Воеводин.
Ответственность за модернизацию, выполнение бизнес-плана, соблюдение цеховых показателей по контракту, подготовку отчета для регионального Минпромнауки возложена на специальную комиссию под председательством, первого заместителя генерального директора корпорации Николая Мельникова. В ее состав вошли главный бухгалтер Дмитрий Санников, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту Олег Ледер, директор по производству Олег Рябов, директор по экономике Александр Семенцов, начальник управления стратегического развития и инвестиционной деятельности Вениамин Видилин и начальник цеха №16 Олег Калентьев. В их обязанности входит ежемесячное утверждение чек-листа исполнения проекта для направления генеральному директору, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.
Формировать отчет о выполнении корпорацией обязательств по инвестиционному контракту будут специалисты планово-экономического и налогового отделов ВСМПО.
Вместе со статусом участника специального инвестиционного контракта сроком действия до 2023 года корпорация получила льготу по налогу на прибыль.
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