Лизинговые платежи поссорили «Дорожную службу» и «Спецавтобазу»

Арбитражный суд Орловской области 5 июля решил взыскать с МУП «Спецавтобаза» в пользу ГУП ОО «Дорожная служба» задолженность по лизинговым платежам в сумме 7 830 406,98 рубля, а также расходы по оплате государственной пошлины.

Как следует из материалов дела, между ними 15 января 2016 года заключены договоры сублизинга, по условиям которых государственное предприятие обязуется передать муниципальному за плату во временное владение и пользование дорожную технику с возможностью последующего перехода права собственности. Всего четыре КДМ, два КамАЗа, шесть машин вакуумных подметально-уборочных на общую сумму около 100 млн рублей.

«Спецавтобаза» заявила, что сумма долга признается, просила суд оказать содействие для урегулирования спора во внесудебном порядке, в целях чего разбирательство по делу неоднократно откладывалось, однако миром спор не урегулирован.

Отметим, контракт на уборку Орла в 2017 году выиграла «Дорожная служба», однако фактически работы проводило городское предприятие.