В омском парке у аттракциона во время работы оборвались тросы

Инцидент произошел на аттракционе «Каньон», к счастью, обошлось без пострадавших. Во время работы у аттракциона «Каньон» в парке им. 30-летия ВЛКСМ оборвались тросы. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Напомним, аттракцион ходит по рельсам, а сверху лодка закреплена тросом. В комментариях омичи сообщают, что на прошлых выходных «Каньон» не работал по техническим причинам. Возможно механики посчитали, что карусель можно безопасно использовать, но на деле оказалось по-другому.

Несмотря на экстренное торможение, никто из посетителей аттракциона не получил повреждений.