В Красноярске на Караульной горе появится новый парк с амфитеатром

Об этом сообщил мэр города на своей странице в «Инстаграм».

Сергей Ерёмин рассказал, что парк назовут «Покровский», и появится он уже в конце лета. «Осенью здесь высадят деревья, а прежде заменят асфальт на брусчатку, установят детский городок, площадку для выгула собак и лавочки с урнами. Сделают парковое освещение, подсветку самой горы и обновят огни часовни», — сообщил глава Красноярска

Особенностью нового парка станет амфитеатр. На площадке будут проходить различные концерты и фестивали.

Строим новый парк — практически под облаками, на Караульной горе. Это будет ещё одно атмосферное место отдыха горожан. Парк именуем как Покровский. Подрядчик трудится в поте лица, чтобы уже в конце августа жители смогли прогуляться по новым тропинкам. Осенью здесь высадят деревья, а прежде заменят асфальт на брусчатку, установят детский городок, площадку для выгула собак и лавочки с урнами. Сделают парковое освещение, подсветку самой горы и обновят огни часовни. Главная фишка проекта — амфитеатр на склоне горы, наш красноярский «колизей»! Будем проводить здесь концерты и фестивали. #красноярск #нашгород #красноярскменяется

Публикация от Сергей Еремин (@eremin__krsk) 15 Июл 2018 в 3:38 PDT