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В Красноярске на Караульной горе появится новый парк с амфитеатром
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В Красноярске на Караульной горе появится новый парк с амфитеатром 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Об этом сообщил мэр города на своей странице в «Инстаграм».
Сергей Ерёмин рассказал, что парк назовут «Покровский», и появится он уже в конце лета. «Осенью здесь высадят деревья, а прежде заменят асфальт на брусчатку, установят детский городок, площадку для выгула собак и лавочки с урнами. Сделают парковое освещение, подсветку самой горы и обновят огни часовни», — сообщил глава Красноярска.
Особенностью нового парка станет амфитеатр. На площадке будут проходить различные концерты и фестивали.
Строим новый парк — практически под облаками, на Караульной горе. Это будет ещё одно атмосферное место отдыха горожан. Парк именуем как Покровский. Подрядчик трудится в поте лица, чтобы уже в конце августа жители смогли прогуляться по новым тропинкам. Осенью здесь высадят деревья, а прежде заменят асфальт на брусчатку, установят детский городок, площадку для выгула собак и лавочки с урнами. Сделают парковое освещение, подсветку самой горы и обновят огни часовни. Главная фишка проекта — амфитеатр на склоне горы, наш красноярский «колизей»! Будем проводить здесь концерты и фестивали. #красноярск #нашгород #красноярскменяется
Публикация от Сергей Еремин (@eremin__krsk) 15 Июл 2018 в 3:38 PDT
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